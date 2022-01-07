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專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

獨／鶯歌無篩檢站 足跡公布居民人心惶惶

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
恩主公醫院因應案17307，本周末加開篩檢場次。圖/本報資料照片
恩主公醫院因應案17307，本周末加開篩檢場次。圖/本報資料照片

新北市昨公布本土個案案17307，為年約50多歲機場清潔婦人，由於清潔婦12月25日至1月3日多出現在新北鶯歌及桃園八德地區，使該區域居民人心惶惶，不少民眾希望篩檢自我檢測，但目前鶯歌區無篩檢站，必需移動到三峽恩主公醫院。議員表示，在地居民人心惶惶，要求衛生局盡快設置篩檢站。衛生局則回覆已加開恩主公醫院場次。

桃園機場群聚案持續擴大，截至昨下午累計8人確診。新北市衛生局昨公布，案17307女性50多歲，近期無國外旅遊史，為桃園機場清潔人員，負責大夜班定點清潔工作，完成接種兩劑疫苗。12月28日出現喉嚨痛症狀，無就醫，1月5日配合桃園機場擴大檢測，PCR陽性、CT值33.8。

由於該清潔婦足跡顯示，12月25日至1月3日，經常出現於新北鶯歌及桃園八德一帶活動，讓當地民眾相當緊張，希望篩檢檢測自身狀況，但鶯歌目前無篩檢站，鶯歌居民必須移動到三峽恩主公醫院，認為跨區將擴散風險，直言新北醫療資源各區一直有落差。

新北市議員廖宜琨表示，案17307足跡公布後，大鳳鳴(鶯歌)地區民眾反映希望增加篩檢站，將要求衛生局近快辦理讓民眾就近篩檢，穩定疫情狀況。

新北市衛生局則表示，該病例經疫調匡列於鶯歌密切接觸者目前檢驗均為陰性。今日開始提高恩主公社區篩檢站量能，增加六、日篩檢時段，結合鶯歌區加入定點篩檢診所因應民眾需求。

恩主公醫院篩檢場次，今下午為13至17時。周六為08至12時、周日為08至12時。另外中央補助公費家用快篩試劑定點診所為鶯歌怡兒診所。

新北市衛生局昨公布案17307足跡，顯示經常於新北鶯歌及桃園八德活動。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局昨公布案17307足跡，顯示經常於新北鶯歌及桃園八德活動。圖／新北市衛生局提供

桃園機場 衛生局

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