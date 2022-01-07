【專家之眼】5核武國聯合聲明 世界免遭毀滅的定心丸？

2022才開年沒幾天，中、法、俄、英、美五國領導人發布一份《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》(以下簡稱「聲明」)。

此聲明強調避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是這五國的首要責任；申明核戰爭打不贏也打不得；重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家；承諾維護和遵守雙邊、多邊軍控協議；並呼籲應避免軍事對抗、防止軍備競賽。

這份聲明相當短，只有五段共340個英文字，是國家領導人發布的政治文件，不具法律約束力。但要說完全沒有效力，也不盡正確，蓋聲明中提及《不擴散核武器條約》與裁減軍備條約。作為此些條約締約方的中、美等五國還是有遵法的義務。

為何這五個聯合國安理會常任理事國，以及被《核武器不擴散條約》承認可擁有核武的締約方聯合發布此聲明？為何選在這個時間點？有何重要意涵?可能的影響和未來發展又為何？ 此值得探究。

首先，誰都不敢保證擁有核武的中、法、俄、英、美五國之間不會爆發傳統戰爭。一旦真的爆發戰爭，雖然使用核武的可能性相當低，但也並非絕無可能。為了生存、自衛、或維護核心利益，核武國家使用核武器之可能是無法完全排除的。

美國與中國大陸在台灣、南海、東海等問題上的摩擦不斷增強，美國、英國、北約成員、及俄國在烏克蘭問題上的衝突升高，以及美、英協助澳洲建造核潛艇合作計畫引發中、俄兩國之強烈反對，顯示核戰爭風險的確有增加的現象。觀察近期上述國家的軍事武器發展政策與動向，也清楚得知包括核武在內之軍備競賽是存在的。

2018年2月，美國國防部發表《核態勢評估》報告，其中要求美政府研發新型核武器提高核威懾力。2020年2月，美軍戰略司令部司令、海軍上將查爾斯･理查（Charles Richard）在參院的聽證會中表示，中國大陸不斷擴充核軍力，且可能在亞洲的區域衝突中動用核武。

去年11月，美國國防部向國會提交的《中國軍事與安全態勢發展報告》指出，中國大陸核擴張步伐不斷加速。美國參謀長聯席會議主席馬克･米利（Mark Milley）還曾暗指中、美兩國正處於軍備競賽升級的前夜。最近，美國也高度擔憂中國大陸有關高超音速（Hypersonic）飛彈的發展。

其次，中、法、俄、英、美為何選在新年之始發布此聲明？除了自去年九月澳、英、美核潛艦合作計畫的公布，以及美俄和美中關係因台灣與烏克蘭問題緊張不斷升高外，可能原因與《不擴散核武器條約》審議大會相關。

原本此條約的第十次審議大會是定於前年的四月召開，因疫情關係，延到去年八月。之後，此會議被延到今年的元月4日到28日召開。去年11月中旬，美國總統國家安全事務助理沙利文在出席布魯金斯學會網路研討會時透露，中美元首視頻會晤已就核軍備談判的可能性達成一致。

雙方針對防止核戰爭與軍備競賽已有磋商，而烏克蘭與北約的問題也促使英、法、俄國的加入。猜測，中美等五國是選在《不擴散核武器條約》第10次審議大會中發布，但此會議又再度被延遲到今年八月舉行，此迫使此五國發布已完成磋商且有共識的聲明。

長期以來，美國對中國大陸保持著核優勢。在川普執政時期，美國政府加強核武現代化計劃。拜登就任總統後，沒有放棄川普的多項與核武器相關計劃，也試圖在中國大陸周邊的盟邦部署防禦體系，加強對中國的軍事威懾，澳洲就是最近的例子。

值得注意的是，俄國外交部發言人說，此聲明之內容是根據俄國的倡議所擬定，而中共外交部發言人表示，在聲明磋商過程中，中方推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容。可見，中俄有意在核軍備牽制美國。

第三，發布此聲明的政治意涵和可能影響為何？由於此聲明係聯合國安理會常任理事國有關核戰爭與軍備競賽首次的共同發布，有其獨特意義。中共外交部表示，此聲明體現了五國防止核戰爭的政治意願，發出維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音，並對建構總體穩定、均衡發展的大國關係具有積極意義。

有中國大陸學者指出，此聯合聲明釋放出國際形勢回暖的正面信號，甚至有望成為大國增進互信、加強合作的新起點。一位美國學者認為，鑒於美俄、美中緊張關係日益增加，此聲明之發布表示各方已認識到「無約束的軍事競賽所含有的危險」，因此，希望在此基礎上展開戰略穩定的相關談判。但這位學者也指出，聲明本身未必能在阻止核軍備競賽上發揮重要作用。

聯合國秘書長古特雷斯歡迎此聲明的發布，強調消除所有核風險的唯一途徑是消除所有核武器。他重申願與所有核武國家和聯合國會員國合作，共同實現此一目標。但同時他也表示，期待進一步了解有關此聲明未來舉措的細節。

未來，究竟此聲明能為防止核戰爭與避免軍備競賽產生多大作用？此聲明是否可進一步發展成為防止世界免遭毀滅的定心丸？此有待查驗。

新的一年，中、法、俄、英、美五核武國如何進一步磋商？他們在出席八月召開的《不擴散核武器條約》第10次審議大會，以及九月召開的國際原子能總署理事會和大會又將如何互動？這些都值得進一步觀察。