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專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

高市宣布8大措施 要求醫療院所加嚴防疫

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
防疫情往南擴散，高雄市宣布八大防疫措施，加嚴抗疫。記者王昭月／翻攝
防疫情往南擴散，高雄市宣布八大防疫措施，加嚴抗疫。記者王昭月／翻攝

北部本土疫情升溫，高雄市啟動醫院加嚴管制八大防疫措施，8日起高市老人健檢暫停實施，禁止不必要探病，做呼吸道相關門診手術者應出具手術日前三天的PCR檢測陰性證明。高雄市衛生局表示，高市負壓隔離病房目前有111間，占床率未達50％，專責病房已開設170房， 占床率未達10％，另並籌設200房隔離專用的防疫旅館，落實風險管理。

高雄市長陳其邁經召集專家會議，也宣布八大防疫加嚴措施，包括高雄市111年度老人健檢明起全面暫緩。非必要的一般體檢及到院勞工健康檢查等常規體檢服務建議暫停，特殊情形者可專案申請。

除特殊或慢性病房外，應避免不必要的探病，探病時段每日固定一個時段，每名住院病人限每次至多兩名訪客；限一人陪病，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩。

另民眾到醫院做呼吸道相關之侵入性門診手術，應出具手術日前3天內PCR檢測陰性證明；高雄12家指定隔離醫院的高風險單位人員，包括急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患的工作人員，都應完成第三劑疫苗接種。

衛生局也表示，醫事人員在各類醫事機構間的支援，已接種三劑疫苗者 ，應檢附疫苗接種紀錄卡佐證，直接到醫事人員報備支援系統辦理線上申請，如未接種第三劑者，每月應至少加做一次抗原檢驗或核酸檢驗。

醫院也應落實感控，包括入院民眾量體溫、TOCC或讀卡雲端藥歷的就醫紀錄及疫苗接種紀錄。醫院門診區、公共區域飲水機及文具應限制使用，並落實定時清消、間隔座位等感控措施。設有美食街醫院應加強管理，落實實聯制、使用隔板、手部衛生、人流管制等相關防疫措施。

陳其邁也提醒，人口跨縣市移動風險高，民眾要儘速接種疫苗，除必要醫療需求外，避免頻繁進出醫院，儘量以視訊或電話方式替代實地探視。

防疫情往南擴散，高雄市宣布八大防疫措施，加嚴抗疫。記者王昭月／翻攝
防疫情往南擴散，高雄市宣布八大防疫措施，加嚴抗疫。記者王昭月／翻攝
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疫苗 衛生局 手術

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