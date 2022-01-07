金門縣長藍軍內戰 楊鎮浯支持度29.5%領先陳玉珍16.4%

國民黨金門縣立委陳玉珍表態考慮爭取國民黨提名參選下屆金門縣長，挑戰現任也是國民黨籍的金門縣長楊鎮浯，希望黨中央民調協調或開放參選。而根據國民黨內去年12月初完成的委外民調顯示，楊支持度仍以29.5%領先陳的16.4%。

但值得一提的是，可望支持陳玉珍的金門縣前縣長陳福海也獲16.1%支持，而李氏宗親會支持的金門縣議員李應文則僅獲4%支持。若陳氏宗親選票整合支持陳玉珍，對楊鎮浯確實是重大挑戰。

該份由國民黨內人士委外進行的「金門縣長選舉民意調查」顯示，金門縣民對於楊鎮浯的施政滿意度為64.4%，其中非常滿意的有11.9%，而不滿意度為19.4%。

至於對可能的下屆金門縣長候選人中，楊鎮浯獲29.5%支持，但陳玉珍緊追在後也有16.4%，之後依序為陳福海16.1%、李應文4%。

而對金門縣長支持動向不表態民眾中，就喜好度區分，楊鎮浯獲8.8%支持，陳玉珍也有4.7%，之後依序為陳福海3.2%、李應文1.4%，

該份民調分析，若支持度與喜好度加總加權，楊鎮浯獲32.5%支持，陳玉珍為18%、陳福海為17.2%，李應文獲4.5%。

該份民調是國民黨內人士委託全國公信力民調公司，於去年11月28至12月2日，對設籍金門民眾以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1073人，正負誤差3%。