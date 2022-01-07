影/桃機一名保全確診 391名保全上午全做PCR篩檢

中央流行疫情指揮中心桃園機場前進指揮所指揮官王必勝昨夜臨時舉行記者會宣布，機場有一位新的確診，是桃機的保全公司女性員工，接下來要對保全公司的391位員工都做PCR的檢驗，釐清他們感染的狀況。凌晨開始，值夜班的同仁就開始由聯新醫院協助採檢，預計今天中午完成採檢作業，一早機場聯新醫院的醫療中心外就有許多保全排隊等候採檢。

今天一早機場保全上班前，保全的主管就召集上班的員工，請大家配合採檢，也提醒大家確實穿戴好防護裝備，對於採檢完下班的同仁，主管也請他們注意保重身體，更重要的是不要到人多的地方，也要求休假的同仁每天七到九點間，要量體溫回報。

桃園市長鄭文燦昨晚也前來關心表示，Omicron病毒入侵是一個非常嚴峻的考驗，入境的病例每天都在增加，因此機場的風險大幅提高，多層次的擴大採檢仍然是必要的。包括機場的工作人員，這一輪的保全人員，希望把所有可能的傳播鏈全部找出來。機場的工作人員大部份是住在桃園，當然有住在雙北或新竹，機場的確診事件也會影響到社區，因此要兩邊要通力合作。

由於機場目前有清潔人員、防疫計程車司機確診，為了預防疫情擴大，清潔員及司機上工前要先做快篩，今天早上六點左右就有班機抵達，為了順利上工，醫護人員及司機們五點多天還沒亮就在機場P3停車場做快篩。