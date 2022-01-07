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鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

影/桃機一名保全確診 391名保全上午全做PCR篩檢

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃園機場疫情持續擴大，指揮中心昨也確認有一名女性機場保全確診，上午保全公司的391位員工在機場聯新醫院的醫療中心外排隊做PCR的檢驗。記者鄭超文／攝影
桃園機場疫情持續擴大，指揮中心昨也確認有一名女性機場保全確診，上午保全公司的391位員工在機場聯新醫院的醫療中心外排隊做PCR的檢驗。記者鄭超文／攝影

中央流行疫情指揮中心桃園機場前進指揮所指揮官王必勝昨夜臨時舉行記者會宣布，機場有一位新的確診，是桃機的保全公司女性員工，接下來要對保全公司的391位員工都做PCR的檢驗，釐清他們感染的狀況。凌晨開始，值夜班的同仁就開始由聯新醫院協助採檢，預計今天中午完成採檢作業，一早機場聯新醫院的醫療中心外就有許多保全排隊等候採檢。

今天一早機場保全上班前，保全的主管就召集上班的員工，請大家配合採檢，也提醒大家確實穿戴好防護裝備，對於採檢完下班的同仁，主管也請他們注意保重身體，更重要的是不要到人多的地方，也要求休假的同仁每天七到九點間，要量體溫回報。

桃園市長鄭文燦昨晚也前來關心表示，Omicron病毒入侵是一個非常嚴峻的考驗，入境的病例每天都在增加，因此機場的風險大幅提高，多層次的擴大採檢仍然是必要的。包括機場的工作人員，這一輪的保全人員，希望把所有可能的傳播鏈全部找出來。機場的工作人員大部份是住在桃園，當然有住在雙北或新竹，機場的確診事件也會影響到社區，因此要兩邊要通力合作。

由於機場目前有清潔人員、防疫計程車司機確診，為了預防疫情擴大，清潔員及司機上工前要先做快篩，今天早上六點左右就有班機抵達，為了順利上工，醫護人員及司機們五點多天還沒亮就在機場P3停車場做快篩。

由於疫情持續擴大，交通部長王國材下午也將前往桃機視察機場防疫措施。

由於桃園機場疫情持續擴大，機場清潔人員上工前，必須完成快篩，確定是陰性才能上班。圖／桃園機場記者聯誼會提供
由於桃園機場疫情持續擴大，機場清潔人員上工前，必須完成快篩，確定是陰性才能上班。圖／桃園機場記者聯誼會提供
由於桃園機場疫情持續擴大，防疫計程車司機上工前，必須完成快篩，確定是陰性才能上班，由於今天清晨六點就有航班抵達，司機與醫護人員大約五點左右就集合作快篩，司機大哥也拱手感謝醫護人員天還沒亮就來協助。圖／桃園機場記者聯誼會提供
由於桃園機場疫情持續擴大，防疫計程車司機上工前，必須完成快篩，確定是陰性才能上班，由於今天清晨六點就有航班抵達，司機與醫護人員大約五點左右就集合作快篩，司機大哥也拱手感謝醫護人員天還沒亮就來協助。圖／桃園機場記者聯誼會提供

桃園機場 保全 疫情

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