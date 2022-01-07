2億美元挽救立陶宛關係 孫大千：凱子外交重現江湖？
立陶宛總統指以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤，外交部隨即表態將對立陶宛產業投資2億美元。前立委孫大千今在臉書批評，中華民國在全世界非邦交國有數十個代表處，為什麼駐立陶宛的代表處要花2億美元代價？民進黨凱子外交重現江湖？
孫大千質疑，難道只不過是因為駐立陶宛代表處用了「台灣」兩個字，滿足了民進黨推動台獨建國的虛榮心嗎？立陶宛政府因頂不住北京政府反彈與壓力，未來可能會重新調整代表處名稱，那這兩億美元不就是肉包子打狗，有去無回？
孫大千表示，雖外交部玩弄文字遊戲，宣稱代表處名稱是「駐立陶宛台灣代表處」，但外交部不敢告訴台灣人民的真相是，代表處英文名稱所使用的是「Taiwanese」，而不是「Taiwan」，在外交關係中，這兩個字有很大的差別。
孫大千說，中華民國現在還有14個邦交國，為維持邦交國，台灣長期以來都要盡力滿足邦交國的胃；現在民進黨把一個非邦交國代表處的價碼公開標示，接下來這14個邦交國難道不會有樣學樣，獅子大開口？
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