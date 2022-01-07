快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

2億美元挽救立陶宛關係 孫大千：凱子外交重現江湖？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立陶宛總統指以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤，外交部隨即表態將對立陶宛產業投資2億美元。前立委孫大千今在臉書批評，中華民國在全世界非邦交國有數十個代表處，為什麼駐立陶宛的代表處要花2億美元代價？民進黨凱子外交重現江湖？圖／截自孫大千臉書
立陶宛總統指以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤，外交部隨即表態將對立陶宛產業投資2億美元。前立委孫大千今在臉書批評，中華民國在全世界非邦交國有數十個代表處，為什麼駐立陶宛的代表處要花2億美元代價？民進黨凱子外交重現江湖？圖／截自孫大千臉書

立陶宛總統指以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤，外交部隨即表態將對立陶宛產業投資2億美元。前立委孫大千在臉書批評，中華民國在全世界非邦交國有數十個代表處，為什麼駐立陶宛的代表處要花2億美元代價？民進黨凱子外交重現江湖？

孫大千質疑，難道只不過是因為駐立陶宛代表處用了「台灣」兩個字，滿足了民進黨推動台獨建國的虛榮心嗎？立陶宛政府因頂不住北京政府反彈與壓力，未來可能會重新調整代表處名稱，那這兩億美元不就是肉包子打狗，有去無回？

孫大千表示，雖外交部玩弄文字遊戲，宣稱代表處名稱是「駐立陶宛台灣代表處」，但外交部不敢告訴台灣人民的真相是，代表處英文名稱所使用的是「Taiwanese」，而不是「Taiwan」，在外交關係中，這兩個字有很大的差別。

孫大千說，中華民國現在還有14個邦交國，為維持邦交國，台灣長期以來都要盡力滿足邦交國的胃；現在民進黨把一個非邦交國代表處的價碼公開標示，接下來這14個邦交國難道不會有樣學樣，獅子大開口？

立陶宛 孫大千 民進黨

延伸閱讀

立陶宛總統不再提台灣？ 孫大千：民進黨凱子外交重現江湖

憲法法庭冠上Taiwan 孫大千:民進黨是中華民國「渣情人」

民進黨強推竹竹併 孫大千：背後有3個政治算計

孫大千：中華民國總統元旦談話讓國號消失 失職失格

相關新聞

政壇明星臉！網友點名柳采葳像佘詩曼、洪婉臻像孫藝珍

媒體政治時代來臨，政治人物明星化，外貌也常成民眾品頭論足焦點，甚至不乏有與真的明星撞臉情形發生。有網友近日就在Dcard...

影/桃機一名保全確診 391名保全上午全做PCR篩檢

中央流行疫情指揮中心桃園機場前進指揮所指揮官王必勝昨夜臨時舉行記者會宣布，機場有一位新的確診，是桃機的保全公司女性員工，...

2億美元挽救立陶宛關係 孫大千：凱子外交重現江湖？

立陶宛總統指以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤，外交部隨即表態將對立陶宛產業投資2億美元。前立委孫大千今在臉書批評...

立陶宛總統不再提台灣？ 孫大千：民進黨凱子外交重現江湖

立陶宛總統日前表示，支持與「台北」建立非外交貿易辦事處，卻不再提台灣？國民黨前立委孫大千今在臉書指出，民進黨的凱子外交要...

國民黨再缺席修憲委員會杯葛 民進黨：盼朝野求同存異

立法院今舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次全體缺席。民進黨修憲委員會召委鍾佳濱表示，會以推進各政黨75項修...

總統聘林佳龍無任所大使惹議 綠委：適才適所沒有酬庸

蔡英文總統特聘前交通部長林佳龍為無任所大使，引發藍營批評是分贓、酬庸。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今受訪時表示，林佳龍非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。