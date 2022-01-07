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立陶宛總統不再提台灣？ 孫大千：民進黨凱子外交重現江湖

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書。
圖/取自孫大千臉書。

立陶宛總統日前表示，支持與「台北」建立非外交貿易辦事處，卻不再提台灣？國民黨前立委孫大千今在臉書指出，民進黨的凱子外交要重現江湖了嗎？

他說，首先，中華民國在全世界的非邦交國有數十個代表處。為什麼駐立陶宛的代表處要花兩億美元的代價？只不過是因為駐立陶宛代表處用了「台灣」兩個字，滿足了民進黨推動台獨建國的虛榮心嗎？

其次，雖然外交部玩弄文字遊戲，宣稱代表處的名稱是「駐立陶宛台灣代表處」，但是，外交部不敢告訴台灣人民的真相是，代表處的英文名稱所使用的是「Taiwanese」，而不是「Taiwan」。事實上，在外交關係中，這兩個字有很大的差別。

孫大千表示，立陶宛政府因為頂不住來自於北京政府的反彈和壓力，未來可能會重新調整代表處的名稱，那麼，這兩億美元不就是肉包子打狗，有去無回嗎？

最後，中華民國現在還有14個邦交國，而且，為了維持邦交國，台灣長期以來都要盡力滿足邦交國的胃口。現在民進黨把一個非邦交國代表處的價碼公開標示，接下來這14個邦交國難道不會有樣學樣，獅子大開口嗎？

立陶宛 民進黨 孫大千

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