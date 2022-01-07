聽新聞
test
0:00 / 0:00
總統聘林佳龍無任所大使惹議 綠委：適才適所沒有酬庸
蔡英文總統特聘前交通部長林佳龍為無任所大使，引發藍營批評是分贓、酬庸。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今受訪時表示，林佳龍非常有才華，以林的學經歷擔任無任所大使，有助於推動數位新南向政策，適才適所，蔡總統借重他，沒有所謂酬庸的問題。
民進黨立委鍾佳濱表示，過去很多內閣退下來的政務官都擔任過無任所大使，連立委卸任都曾擔任過，但絕不會是酬庸性質或是雞肋，如果這職務有很大的資源可以分派，當然會被批評是政治酬庸，但如果這職務沒有行政資源可以分配，又說這是雞肋、一種安慰的作法，忽略了國家元首任命無任所大使的重要考量。
鍾佳濱說，文建會前主委陳俊秀卸任後也曾被聘任為無任所大使，陳本身是一個鋼琴家，在跟歐洲相關國家交流時，身分與專業非常恰當，前立委林靜儀也曾在立委卸任後被指派為無任所大使，以醫師身分參加國際醫療服務，非常適合代表台灣。以林佳龍過去在內閣中對新南向政策的熟悉，樂見蔡總統重用，「不希望以在野黨以雞肋、酬庸的方式嘲諷，畢竟人才都是國家的，小英總統要善加使用」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言