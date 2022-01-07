總統聘林佳龍無任所大使惹議 綠委：適才適所沒有酬庸

蔡英文總統特聘前交通部長林佳龍為無任所大使，引發藍營批評是分贓、酬庸。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今受訪時表示，林佳龍非常有才華，以林的學經歷擔任無任所大使，有助於推動數位新南向政策，適才適所，蔡總統借重他，沒有所謂酬庸的問題。

民進黨立委鍾佳濱表示，過去很多內閣退下來的政務官都擔任過無任所大使，連立委卸任都曾擔任過，但絕不會是酬庸性質或是雞肋，如果這職務有很大的資源可以分派，當然會被批評是政治酬庸，但如果這職務沒有行政資源可以分配，又說這是雞肋、一種安慰的作法，忽略了國家元首任命無任所大使的重要考量。

鍾佳濱說，文建會前主委陳俊秀卸任後也曾被聘任為無任所大使，陳本身是一個鋼琴家，在跟歐洲相關國家交流時，身分與專業非常恰當，前立委林靜儀也曾在立委卸任後被指派為無任所大使，以醫師身分參加國際醫療服務，非常適合代表台灣。以林佳龍過去在內閣中對新南向政策的熟悉，樂見蔡總統重用，「不希望以在野黨以雞肋、酬庸的方式嘲諷，畢竟人才都是國家的，小英總統要善加使用」。