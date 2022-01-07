國民黨再缺席修憲委員會 民進黨召委：希望求同存異

立法院今舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次缺全體缺席。民進黨修憲委員會召委鍾佳濱今表示，對於國民黨委員是否出席，不做預測，身為輪值召委，他會以推進各政黨75項修憲提案討論為目標，希望朝野可以求同存異。

鍾佳濱指出，修憲需要政黨合作，民進黨及時力、民眾黨都希望在修憲議題上如18歲公民權有所合作，誠心希望國民黨也採取政黨合作，朝野共同推動公民權在內的修憲提案。