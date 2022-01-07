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國民黨再缺席修憲委員會 民進黨召委：希望求同存異
立法院今舉行修憲委員會第三次全體委員會議，國民黨立委再次缺全體缺席。民進黨修憲委員會召委鍾佳濱今表示，對於國民黨委員是否出席，不做預測，身為輪值召委，他會以推進各政黨75項修憲提案討論為目標，希望朝野可以求同存異。
鍾佳濱指出，修憲需要政黨合作，民進黨及時力、民眾黨都希望在修憲議題上如18歲公民權有所合作，誠心希望國民黨也採取政黨合作，朝野共同推動公民權在內的修憲提案。
鍾佳濱表示，他身為召委，將推進各政黨75項修憲提案能在委員會中被討論，75案中國民黨也有超過三分之一的提案，各政黨對修憲不同主張，希望可以在表達後，求同存異，「修憲是非常高難度工程，希望政黨合作，在有交集議題上往前推進」。
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