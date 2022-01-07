顏寬恒證實顏清標身體不適住院 「最擔心爸爸身體」

中二選區補選最後倒數，昨因對手再打前立委顏清標母親祖墳涉及違建，顏清標昨氣到身體不適住院，中二選區國民黨候選人顏寬恒今早受訪證實，父親長期勞累，身體不適昨天下午在旁人攙扶下掛急診，「現在最擔心爸爸身體」；有質疑是否買網軍假留言？顏痛斥，有誰會用自己父母的身體健康來做這樣子的散播？隨後上宣傳戰車，婉拒回答其他提問。

昨晚有媒體打電話給中市民政局，詢問前立委顏清標母親墓地是否合法？顏清標氣到血壓飆高，指對手連母親的墳墓也不放過。顏寬恒一早現身大肚區服務處，受訪證實，父親長期勞累，身體感到不舒服，昨天在旁人攙扶下到醫院掛急診，「現在身體狀況比較穩定了，謝謝大家關心」。

顏寬恒坦承，現在防疫期間，醫院有探病人數管制，父親昨天下午去醫院，醫生做了相關安排檢查，現在盡量讓父親休息。

媒體詢問，是否因為祖墳墓地涉及違建，顏清標氣到血壓飆高？顏寬恒深深嘆一口氣後說，「謝謝大家關心」。

對於蔡總統祖墳也涉及違建，這爭議怎麼看？顏寬恒重申，謝謝大家關心，現在不談這問題，現在只希望爸爸身體好好恢復，趕快好起來。