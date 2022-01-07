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顏寬恒證實顏清標身體不適住院 「最擔心爸爸身體」

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
顏寬恒今在大肚區進行陸戰拜票，並證實父親顏清標昨身體不適掛急診住院。記者林佩均／攝影
顏寬恒今在大肚區進行陸戰拜票，並證實父親顏清標昨身體不適掛急診住院。記者林佩均／攝影

中二選區補選最後倒數，昨因對手再打前立委顏清標母親祖墳涉及違建，顏清標昨氣到身體不適住院，中二選區國民黨候選人顏寬恒今早受訪證實，父親長期勞累，身體不適昨天下午在旁人攙扶下掛急診，「現在最擔心爸爸身體」；有質疑是否買網軍假留言？顏痛斥，有誰會用自己父母的身體健康來做這樣子的散播？隨後上宣傳戰車，婉拒回答其他提問。

昨晚有媒體打電話給中市民政局，詢問前立委顏清標母親墓地是否合法？顏清標氣到血壓飆高，指對手連母親的墳墓也不放過。顏寬恒一早現身大肚區服務處，受訪證實，父親長期勞累，身體感到不舒服，昨天在旁人攙扶下到醫院掛急診，「現在身體狀況比較穩定了，謝謝大家關心」。

顏寬恒坦承，現在防疫期間，醫院有探病人數管制，父親昨天下午去醫院，醫生做了相關安排檢查，現在盡量讓父親休息。

媒體詢問，是否因為祖墳墓地涉及違建，顏清標氣到血壓飆高？顏寬恒深深嘆一口氣後說，「謝謝大家關心」。

對於蔡總統祖墳也涉及違建，這爭議怎麼看？顏寬恒重申，謝謝大家關心，現在不談這問題，現在只希望爸爸身體好好恢復，趕快好起來。

有媒體提問，網路留言多是大學生留言，質疑顏是否買網軍來洗版？顏寬恒聽到提問，神情變得嚴肅後強調，現在最擔心爸爸顏清標的身體，「有誰會用自己父母、長輩的身體健康來做這樣子的散播？」隨後頻說「謝謝、謝謝」，直接走上宣傳戰車，進行陸戰拜票行程，婉拒回答其他提問。

顏寬恒今在大肚區進行陸戰拜票，並證實父親顏清標昨身體不適掛急診住院。記者林佩均／攝影
顏寬恒今在大肚區進行陸戰拜票，並證實父親顏清標昨身體不適掛急診住院。記者林佩均／攝影
顏寬恒今在大肚區進行陸戰拜票，並證實父親顏清標昨身體不適掛急診住院。記者林佩均／攝影
顏寬恒今在大肚區進行陸戰拜票，並證實父親顏清標昨身體不適掛急診住院。記者林佩均／攝影

顏清標 顏寬恒 違建

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