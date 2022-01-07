政壇明星臉！網友點名柳采葳像佘詩曼、洪婉臻像孫藝珍

媒體政治時代來臨，政治人物明星化，外貌也常成民眾品頭論足焦點，甚至不乏有與真的明星撞臉情形發生。有網友近日就在Dcard社群平台彙整「那些撞臉明星的政治人物」，前總統馬英九被點名神似知名韓星、Super Junio成員崔始源。

在該網友的觀察中，被勸進參選台北市中山大同區的主播柳采葳，撞臉之前爆紅的大陸劇延禧攻略的嫻妃、港星佘詩曼，兩人相似度連該網友媽媽都說像。

近日表態爭取民進黨提名參選台北市中正萬華區市議員的立法院長游錫堃前辦公室主任、前主播洪婉臻，戴口罩時露出眼睛，該網友認為，超像知名韓星孫藝珍「那種愛笑的眼睛」。

此外，國民黨青壯派立委蔣萬安，就被點名神似年輕10歲的韓星趙在允。蔣萬安去年爭取立委連任的對手、民進黨台北市黨部主委吳怡農，則被認為與日本演員山本太郎撞臉。

台北市議員陳建銘則被認為，神韻像韓國演員崔政宇。台北市長柯文哲則與外界觀感雷同，撞臉寶可夢神起寶貝成員之一的可達鴨。

對於遭網友點名點名長得像佘詩曼，柳采葳也在臉書表示，之前也有人這樣說過，這次遭點名還是很開心，因為佘真的是她小時候偶像，小時候看港劇就覺得佘是女神，沒想到有朝一日可以跟她另類同框。

其實政治人物被點名撞臉明星情形頻傳，國民黨台北市議員徐巧芯過去就曾被點名是松山鄧麗君。此外，國民黨黨代表游淑惠則因外貌出眾，也被戲稱為是KMT林志玲而小有名氣。

不過政治人物撞臉明星屢見不鮮，不少政治人物本身就是明星出身，像是民進黨立委余天，國民黨前發言人歐陽龍都是，表態爭取民進黨提名參選新北市板橋區市議員的游錫堃秘書山田摩衣，也是童星出身。