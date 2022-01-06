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修憲委員會爆口角 鄭麗文：民進黨如此粗暴是不想修憲

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院修憲委員會上午舉行，國民黨與民進黨一早就為誰當會議主席爭論不休，國民黨立委鄭麗文（右二）指控民進黨多數暴力並憤而退席抗議，民進黨立委鍾佳濱（右五）等則指責國民黨杯葛會議。記者潘俊宏／攝影
立法院修憲委員會上午舉行，國民黨與民進黨一早就為誰當會議主席爭論不休，國民黨立委鄭麗文（右二）指控民進黨多數暴力並憤而退席抗議，民進黨立委鍾佳濱（右五）等則指責國民黨杯葛會議。記者潘俊宏／攝影

立法院修憲委員會今召開第2次全體委員會議，國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱互推舉周春米擔任主席，集體退席抗議。國民黨召委李貴敏、鄭麗文皆抨擊，反對這種碾壓式民主，民進黨如此大動作、粗暴，根本就是不想修憲。

李貴敏指出，明明還沒決定輪值名單，民進黨卻自行推派周春米坐在主席台上宣布開會程序。程序正義存在，才能夠確保議程的合法性。民進黨之所以一定要民進黨召委當主席，就是希望透過主席、召委主持會議，確保整個議事按民進黨的意思進行，所以明明綠委已占多數，他們仍堅持要硬幹到底。

李貴敏說，國民黨作為在野黨，在立法院就是要確保中華民國不會被民進黨透過任何方式摧毀掉，這也是他們堅持主席必須要由鄭麗文擔任的原因，要確保違憲、違法的會議不會存在。

鄭麗文指出，修憲委員會截至目前為止，朝野四大政黨總計提出75個修憲案，修憲要完成須具備三大要件，一是「超高的朝野共識」，二是「超高社會共識」，三是「超高投票率」。民進黨光是推舉會議主席就如此鴨霸，不朝野協商，一開會就站上主席台主持會議，管碧玲甚至還說「我們就是故意的！」如此囂張跋扈，簡直把修憲當成兒戲。

鄭麗文說，修憲必須慎重，不是略過所有程序，將自己心之所向的提案強渡關山，修憲是採共識決，民進黨明知只要任何一方有不同的共識，議案就成立不了；還是已經設計好，只要國民黨不服從多數決議，就可以推託是國民黨的責任？更不要說「學生遲到還牽拖老師」，在立法院不論朝野都是平等的，何來老師和學生之說？

民進黨 修憲 國民黨

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