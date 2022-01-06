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【重磅快評】陳其邁執法秀 能脫「酒駕之城」帽子？

聯合報 / 主筆室
高雄市去年底發生酒駕一死三傷悲劇，高市警為此展開連8天的大執法。本報資料照片
高雄市去年底發生酒駕一死三傷悲劇，高市警為此展開連8天的大執法。本報資料照片

高雄市去年底發生酒駕撞上一家四口造成一死三傷悲劇，引起社會關注。高雄市警局隨即展開「酒駕大執法」， 8天查獲535件酒駕案件。顯然去年底的酒駕悲劇沒有發生警惕作用，高雄除了是「慶記之都」，更儼然是「酒駕之城」。

連行政院也受到高雄酒駕悲劇後社會氛圍的影響，今天院會特別提出酒駕對策，包含有罪判決從嚴認定易科罰金、假釋從嚴審核等，行政院長蘇貞昌也強調要強力執行，嚴懲酒駕。

高雄市長陳其邁也說，酒駕沒有假期，警方及市府一定從嚴、徹底執法。但市民恐怕還是要問，警方平均一天可以抓到67件酒駕案件，高雄市的酒駕日常，到底是如何養成的？

很多外地人到高雄，常被提醒「紅燈只是參考用的」，因為用路人愛闖紅燈。但現在紅燈恐怕快要不具參考價值了，因為酒駕在高雄，根本就是稀鬆平常。

根據去年1至10月的道路交通事故統計，高雄市酒駕死亡人數31人，全國最多；與去年同期比，高雄市酒駕致死增加11人，也是全國之冠。但應由市長主持的每月道安會報，陳其邁僅出席3次。陳其邁到底在忙什麼？

陳其邁在拚反公投，拚出全台最豪華浩大的場面，讓蔡英文激動表示辦得宛如選舉造勢般，盛讚陳其邁「是一位很好很棒的市長」。陳其邁也在拚「煉金術」，5億的壽山動物園改建，市府自備1成，其餘全由公民營事業「樂捐」；4.6億的小港運動中心，更創造了市府「零出資」的市政奇蹟。

難怪陳其邁對高雄市日益嚴重的酒駕問題不以為意，對市民的生命安全更幾乎無感；因為他連自己座車遭酒駕碰撞，也只掩蓋消息了事。直到高雄發生全國關注的酒駕悲劇後，才大動作推出連續八天的「酒駕大執法」，勉強作個交代。

但8天查獲535件酒駕的驚人成績，除了證明「酒駕之城」名不虛傳外，真的能夠遏止酒駕嗎？

其實在陳其邁少數出席的11月道安會報中，交通局曾分析，酒駕事故多發生在下班後，肇事族群為上班族，此與下班後飲宴有直接關聯。顯然高雄的酒駕文化，應與其社會型態和經濟活動相關；而首長的漠視縱容更助長酒駕之日常。

沒有對症下藥，光是8天的酒駕執法秀，無法為「慶記之都」脫去「酒駕之城」的帽子。

酒駕 陳其邁 高雄市

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