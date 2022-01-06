【重磅快評】為了保住忠誠廢物 台灣隊長連國門都丟了

總統臉書終於關心疫情，「團結防疫守台灣」口號響亮，諷刺的是，國門防線已被病毒攻陷，不明的感染路線，加上每天從美國這個全球最猛爆疫區，輸入數十病例，源源不絕。指揮中心忙查清潔公司，根本不敢碰問題核心： 不剪除傳染途徑，機場也會變成「疫區」。

陳時中浪費一個多月，直到全球疫情嚴重擴散，才查核防疫旅館，討論提前第三劑，加強機場篩檢，有如海嘯來襲才準備找逃生路線。專家說防疫官員腦死，其實他們身不由己，台灣隊長要每選必勝，指揮官怎能升高警戒，讓守護靜昶變冷場？政治凌駕抗疫，指揮中心的忠誠淪為病毒溫床。

去年12月初桃園防疫旅館群聚感染，指揮中心直到蔓延成8例群聚，硬拖到公投前才宣布，不敢驚擾總統反公投征程。桃園市府曾調查感染成因不排除是空調問題，但蔡政府乘公投大勝追戰立委補選與罷免，總統全心投入政爭，指揮中心便鳴金收兵，因此錯過在春節專案前完成防疫旅館檢查。

為了反公投，放任防疫旅館破口無數，現在忙立委選罷，怠慢國門前線失守，危機重重。指揮中心和桃機轉移焦點，把風向帶往夜班清潔人員和交通車，問題是：病毒從哪裡來？除了篩檢800名清潔員，桃機敢保證沒有其他隱藏傳播鍊？當蔡政府堅持讓國門向最強疫區伸出友誼之手，桃機老總除了表演痛心，在春節返鄉高峰前，不想辦法保護機場嗎？

部桃、諾富特染上病毒，都可封館清零，偏偏機場不行。美國每三日確診數已創全球新高，但台灣國門仍與美國堅實相連，班機一落地連上空橋，旅客進入航廈，便可在管制區裡任意走動，和其他地區旅客駢肩雜遝，一路出關。桃機對傳染力神速的變種病毒不加設防，不安排所有工作人員加強篩檢，潛藏的破口風險比防疫旅館還大。一線的清潔公司已敗陣，官員還不思考對症下藥，光靠地方政府從社區篩檢補破口，真能萬無一失？

指揮中心礙於選戰烽火，低調處理國門疫情，陳時中不敢將美國列重點高風險國，自然也不敢指示機場將美國旅客分流入境。地方首長及專家急催指揮官行動，指揮官等著台灣隊長下令。但這位殺紅眼的辣台妹只想消滅在野黨，根本看不起變種病毒。

蔡總統早已君臨天下，國會淪為橡皮圖章，這兩席立委有如忠誠廢物，她卻堅持戰到最後，國門陷疫也從容不驚。巧合的是，林靜儀與林昶佐在去年抗疫時，都曾踩著萬華疫殤向上表忠，當蔡總統宣示守護，偏偏病毒就攻據國門，有如天啟之火反撲。不知這回台灣為了總統的忠誠廢物，會付出多少代價。