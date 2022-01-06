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台灣投資立陶宛2億美元 國發會：盼達到兩國雙贏互利

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
駐立陶宛台灣代表處當地時間去年11月18日正式掛牌成立，台灣首任代表黃鈞耀（右三）及同仁於館牌前合照。圖／取自台灣外交部網站
駐立陶宛台灣代表處當地時間去年11月18日正式掛牌成立，台灣首任代表黃鈞耀（右三）及同仁於館牌前合照。圖／取自台灣外交部網站

為強化與立陶宛雙邊關係，國發會規劃成立資金規模兩億美元的「台灣中東歐投資基金」，相關官員表示，資金將由國發基金挹注，至於投資標的則持開放態度，不論是立國或兩國合資企業都可以，也歡迎國內業者去投資，原則是希望達到兩國雙贏互利。

國發會官員說，針對基金的投資細節，目前還再和立國方面討論，因為相關細節尚未對焦，預期效益屆時比較能夠評估，相關細節等確認後會再公布。至於如果是要投資當地企業，會先經由台灣的團隊評估，只要對雙邊有好處就會去投資。

相關官員表示，台灣和立陶宛的雙邊合作面向很多元，設立投資基金只是其中之一，目的是希望促進兩邊經貿往來和產業推動。官員說，負責出資的國發基金目前有兩種投創模式，一種是台紐模式，台灣和紐西蘭二○一二年藉由雙方對等的政府機關簽訂合作契約，各自框定八千萬美元，共同投資台紐雙方在兩國設立的創投基金，雙方以一比一的方式搭配出資，合作關係比較強烈。

另一種是由民間或國外的創投基金前來募集資金，若要尋求國發基金投資，基於國發基金是以協助國內產業發展為主，因此若要國發基金投資，就要賦予協助台灣產業發展或促進兩國經貿合作的任務。

至於台灣中東歐投資基金的投資模式為何，官員說，要等到相關細節出爐後才會比較明確。

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