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萬華設據點是選台北市長起手式？ 蔣萬安2點回應

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安今天在萬華設立服務站點。記者胡經周／攝影
國民黨立委蔣萬安今天在萬華設立服務站點。記者胡經周／攝影

2022台北市長選舉不到一年，國民黨以第三選區（中山、北松山）立委蔣萬安呼聲最高，但他十分低調不願正面表態，不過今宣布在萬華區設置站點，提供心理、法律諮詢，對於蔣萬安跨選區進入第五選區（中正、萬華）提供服務，外界猜測為參選台北市長起手式，蔣萬安避談僅說，很早就推防疫諮詢。

蔣萬安表示，防疫諮詢從他第一次參選開始就在地方奮力推行，得到民眾肯定，也希望防疫諮詢服務能夠擴點，所以跨出選區在內湖、北投都有設點。

會在萬華設立心理、法律諮詢服務站，蔣萬安說，主要是去年疫情緣故，北市尤以萬華區最為嚴重，遭受汙名化、標籤化，民眾不管是在身體健康還是心理需求都需緩解，因此當時就有規畫。

第二，去年7月關心染疫康復者後續照顧，不僅開了第一場線上記者會，邀集政府相關部門研議如何給予協助，如訂定官方支應，相關康復者後續照顧的資源整合、將染疫康復者後續照顧納入PAC方案，後來也得到衛福部及相關資訊整合。

蔣萬安說，也因當時有這樣的想法，並不斷規畫，今天終於找到適合的地方設置服務站，請心理醫師給予協助，今天主要是看動線規畫，下周四正式啟用，未來以隔周方式，每周四採預約制，每次4位民眾，試辦一年，若成效可以就擴大執行。

對於高雄市前市長韓國瑜日前在大安森林公園舉辦「當韓先生來敲門」新書見面會，人氣爆棚，知名網購業者「486先生」公開支持韓國瑜選台北長，蔣萬安被問到韓國瑜是否參選台北市長時僅說，「不清楚」。

蔣萬安表示，韓國瑜說得很清楚，就是從事公益，新書發表會也談到地方的善心人士，願意貢獻給社會民眾最大支持與鼓勵。

新書發表會人氣爆棚，萬名韓粉重新聚集，蔣萬安表示，韓國瑜還是相當有號召力，特別在公益部分，民眾都願意支持響應，有翻閱韓新書，看了非常感動，篇幅文字不多，但有談到怎樣回饋地方、給予鼓勵，這樣的心民眾都願意支持。

外界質疑跨區設據點為參選台北市長起手式，立委蔣萬安表示，很早就推動防疫諮詢。記者胡瑞玲/攝影
外界質疑跨區設據點為參選台北市長起手式，立委蔣萬安表示，很早就推動防疫諮詢。記者胡瑞玲/攝影

韓國瑜 蔣萬安 北市

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