蔡英文感謝基層診所協助防疫 盼與政府緊密合作

蔡英文總統今天接見「中華民國診所協會全國聯合會暨各縣市診所協會理事長」，由中華民國診所協會全國聯合會理事長塗勝雄率領，衛福部長陳時中陪同。蔡總統感謝診所協會在防疫工作上的諸多協助，她並指出，台灣將走向超高齡社會，希望不論是健保制度或長照體系的制度上，政府能跟基層醫療體系緊密合作，讓重要政策做更好的發揮。

蔡總統表示，很高興在新年的第一周與醫師見面交流。她指出，台灣健保是國人普遍覺得很值得的事情，健保的滿意度也是歷來各項政策中前幾名。一個成功的政策與制度，後面有很多人的投入、很多資源的運用及管理機制建構，是一個非常龐大且複雜的運作系統。因此在資源分配的使用與要達到的政策目標之間，需要時常檢討，更貼近政策目標，並同時讓所有投入的人，得到尊重及協助。

蔡總統感謝所有基層診所及同仁在防疫工作上提供的諸多協助，尤其是社區防護跟社區照護，她要利用今天這個機會向基層醫師表達感謝之意。此外，除了防疫，台灣也即將走向超高齡社會，因此社區的老年照護也要請大家多幫忙。

談及醫療政策，蔡總統指出，其中一項就是推動「分級醫療制度」，讓基層的醫療系統可以擔任更大的照護健康角色。她希望，不論是健保制度或長照體系的制度上，政府能跟大家緊密合作，讓重要的政策能做得更好，讓大家可以有更好的發揮。