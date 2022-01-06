蔡英文感謝基層診所協助防疫 盼與政府緊密合作
蔡英文總統今天接見「中華民國診所協會全國聯合會暨各縣市診所協會理事長」，由中華民國診所協會全國聯合會理事長塗勝雄率領，衛福部長陳時中陪同。蔡總統感謝診所協會在防疫工作上的諸多協助，她並指出，台灣將走向超高齡社會，希望不論是健保制度或長照體系的制度上，政府能跟基層醫療體系緊密合作，讓重要政策做更好的發揮。
蔡總統表示，很高興在新年的第一周與醫師見面交流。她指出，台灣健保是國人普遍覺得很值得的事情，健保的滿意度也是歷來各項政策中前幾名。一個成功的政策與制度，後面有很多人的投入、很多資源的運用及管理機制建構，是一個非常龐大且複雜的運作系統。因此在資源分配的使用與要達到的政策目標之間，需要時常檢討，更貼近政策目標，並同時讓所有投入的人，得到尊重及協助。
蔡總統感謝所有基層診所及同仁在防疫工作上提供的諸多協助，尤其是社區防護跟社區照護，她要利用今天這個機會向基層醫師表達感謝之意。此外，除了防疫，台灣也即將走向超高齡社會，因此社區的老年照護也要請大家多幫忙。
談及醫療政策，蔡總統指出，其中一項就是推動「分級醫療制度」，讓基層的醫療系統可以擔任更大的照護健康角色。她希望，不論是健保制度或長照體系的制度上，政府能跟大家緊密合作，讓重要的政策能做得更好，讓大家可以有更好的發揮。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言