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又是美國航線！ 華航傳再增一名本國籍女副機師確診

蔡英文：清潔人員與防疫計程車司機 不該被稱為破口

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

國內新冠肺炎疫情再度拉警報，今天再新增3起本土案例，近日本土案例已經累積8例，包括桃機清潔人員及防疫計程車司機。蔡英文總統今天在臉書上表示，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，「社會少了他們就無法運作，當他們染疫，不該被稱為破口。」

蔡總統說，除了桃園機場前進指揮所加強高風險人員的匡列採檢，桃園市政府也在進行社區篩檢、監測工作，她呼籲，與個案足跡重疊的民眾，盡快進行採檢。這幾天，邊境防疫人員以最快的速度完成造冊、進行採檢與疫調，「我要謝謝他們連夜努力，全力守住疫情防線。」

蔡總統也說，「我也要強調，如同衛福部長陳時中所說，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，社會少了他們就無法運作，當他們染疫，不該被稱為破口。就快要過年了，也因為有邊境工作人員的努力，想回家的人都可以回家，我們應該替他們加油，一起克服疫情的挑戰。」

新冠肺炎 COVID-19

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