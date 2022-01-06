國營事業喊比照軍公教調薪4％ 政院：預算案還在立法院

立陶宛總統諾賽達4日在接受廣播節目訪問時直言，允許台灣「以台灣為名」開設代表處「是個錯誤」，這話像一記重拳打在頭上，讓一貫能言善道的總統府都沈默了。可是蔡政府不是省油的燈，立刻讓駐立陶宛的首任代表黃鈞耀在線上宣布對立陶宛投資2億美元，諾賽達也瞬間改口，說他「從未說過為了便利貿易而在立陶宛開設台灣代表處是個錯誤」。

2022-01-06 15:00