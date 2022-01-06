國營事業喊比照軍公教調薪4％ 政院：預算案還在立法院
行政院去年宣布軍公教自今年元旦起全面調薪4%，不滿國營事業未全數比照軍公教調薪，新北市產業總工會等團體今天在行政院門口陳情，呼籲政府應盡速辦理並核定國營事業勞工調薪案，實質調薪4%比照軍公教。行政院發言人羅秉成表示，政院支持國營事業比照軍公教調薪。
新北市產業總工會等團體今天上午到行政院前陳情，要求政府盡速辦理及核定國營事業勞工調薪案，不要玩數字遊戲。政府應鼓勵民間企業全面性的比照/加碼調薪。另外，呼籲政府拿出政策，國營事業新進員工/傳統產業及服務業勞工，起薪應達台幣三萬元以上。
羅秉成今天在行政院會後記者會表示，現在軍公教調薪總預算案還在立法院，要待立法院調薪4％確定後，人事總處會發函國營會，國營會會請國營事業提出調薪方案和計畫。
羅秉成表示，政府支持國營事業基層員工調薪比照軍公教4%，具體情形若有結果會對外說明。
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