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陳時中表態選台北市長？ 蔣萬安：先守住疫情

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
外傳衛福部長陳時中表態選台北市長，立委蔣萬安表示，先守住疫情最重要。記者胡瑞玲／攝影
外傳衛福部長陳時中表態選台北市長，立委蔣萬安表示，先守住疫情最重要。記者胡瑞玲／攝影

距離2022台北市長選舉不到一年，國民黨目前以立委蔣萬安呼聲最高，外傳衛福部長陳時中表態參選，將成為蔣的對手，蔣萬安表示，先守住疫情是最重要的事情。

陳時中不斷被問及是否參選2022縣市長選舉，甚至連前總統陳水扁都問是否已決定要選哪一市的市長，台北市、新北市還是桃園市？但陳時中以自嘲「現在支持度越來越低了」、「等我有空再來想」等頻打太極。

外傳陳時中私下與朋友透露，表態想選台北市，蔣萬安今被問到時表示，現階段在各自崗位扮演好角色最重要，

蔣萬安說，接下來面臨春節期間國人返台、陸續隔離中，國際間疫情又有升溫趨勢，必須嚴正以待，「至少先守住疫情，這是最重要的事情」。

目前除了陳時中外，民進黨還有前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、駐美代表蕭美琴、交通部前部長林佳龍、文化部前部長鄭麗君等人都被點名。

陳時中 蔣萬安

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