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影／陳玉珍表態參選金門縣長 楊鎮浯忙防疫不隨起舞

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍近期動作頻頻，除了大小活動都可看到她的身影外，甚至還頻頻與縣府搶發新聞「搶功」。記者蔡家蓁／攝影
金門立委陳玉珍近期動作頻頻，除了大小活動都可看到她的身影外，甚至還頻頻與縣府搶發新聞「搶功」。記者蔡家蓁／攝影

金門立委陳玉珍日前在接受媒體採訪時，公開宣布要參選縣長，對此，縣長楊鎮浯今天因忙於縣政與防疫行程未能受訪，其辦公室主任陳志斌表示，現階段最重要的就是將防疫工作做好，至於選舉角力，則不在當前的清單之中。

陳玉珍有意參選縣長一說，早在地區政壇流傳已久，對媒體宣布考慮參選金門縣長，讓金門政界猶如拋下一枚震撼彈，陳玉珍還引述某民調指出，她的滿意度高達7成5，楊鎮浯的滿意度僅4成多左右。

對此，陳志斌指出，施政滿意度是縣府長期研考的項目，不論在媒體或地方的調查中，楊縣長的滿意度跟支持度都相當高，甚至根據2021年天下縣市長施政滿意度調查，楊縣長的滿意度還超過綠營南部兩位直轄市長。

陳志斌還直言，鄉親都知道滿意度跟支持度是不一樣的，民意代表跟縣市首長民調基準不同，如依照陳委員的說法，她的滿意度將輾壓全國的縣市首長，極其荒謬可笑，建議她為國民黨到艱困選區參選。

陳志斌也強調，縣市首長跟民意代表各有分工，目前金門縣的分工是由楊縣長負責縣政整體規劃建設、陳玉珍委員在中央協助爭取預算，這對金門整體的發展是最佳安排。若國民黨在金門分裂，最糟的結果是縣長、立委雙輸，這種親痛仇快的結果不論是金門縣民或是國民黨的支持者都不願意看到。

陳志斌也轉述，楊縣長現在最重視的是將縣政做好，全力照顧金門鄉親，其他的沒想這麼多；尤其此時Omicron變種病毒在台灣正有零星個案爆發，對金門縣府來說最重要的工作是持續做好防疫工作，以及預先為後續可能的衝擊做好準備，至於選舉角力，個人政治規劃完全不在當前的待辦清單之中。

金門縣長楊鎮浯辦公室主任陳志斌今天跳出來護主，直言若按陳玉珍的說法，她的滿意度將輾壓全國的縣市首長，極其荒謬可笑，建議她為國民黨到艱困選區參選。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣長楊鎮浯辦公室主任陳志斌今天跳出來護主，直言若按陳玉珍的說法，她的滿意度將輾壓全國的縣市首長，極其荒謬可笑，建議她為國民黨到艱困選區參選。記者蔡家蓁／翻攝
尋求連任的金門縣長楊鎮浯，面對陳玉珍此番宣布參選的舉動，可謂如臨大敵。記者蔡家蓁／攝影
尋求連任的金門縣長楊鎮浯，面對陳玉珍此番宣布參選的舉動，可謂如臨大敵。記者蔡家蓁／攝影

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