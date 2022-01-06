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宣布參選桃園市議員 于北辰：除保證金不會再花一毛錢

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

國民黨黃國園黨部前主委、退役少將于北辰去年底宣布退黨，今表示將以無黨籍身分參選桃園市桃園區市議員，並強調自己除了保證金，不會再花一毛錢打選戰。

于北辰表示，自己要做一次非常清新的選舉，不插旗、不掛招牌、也不設競選總部，保證金不論10萬元或20萬元都自己想辦法，選舉期間不會再花一毛錢，要從根本面改革整個國家的選舉風氣，唯有如此，選上才能作為年輕人的榜樣，鼓勵年輕人勇於參政。

于北辰說，自己不會搬家、不會遷戶籍，選的就是桃園區市議員。至於未來想幫桃園做什麼事，沒有到達定位，不會開任何支票，選舉公報就強調要打一次清新的選戰。他也說，「給我4年，看我怎麼做，如果我做的不好，下一次就不要選我。」

坊間傳聞于北辰可能與民進黨合作。他說，不可能，也不會加入別的政黨，而是一步一腳印，踏實每一步，不可能一下就要選立委、選市長，也不會做超過自己能力以外的事。

于北辰 桃園

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