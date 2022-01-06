顏莉敏批林佳龍任內沒坪頂、正英站 張家銨：有1預留站

台中市立委第二選區補選周日登場，候選人顏寬恒和其妹、市議會副議長顏莉敏指出，前市長林佳龍時期送出的可行性評估，捷運藍線既沒有正英站也沒有坪頂站，事實勝於雄辯，不容許任何人因為政治操作，而傷害地方鄉親。對此，市議員張家銨表示，林佳龍任內曾在東海別墅跟弘光科技大學中間保留一個預留站。

民進黨在上次總統大選時成立3+14青年助選團，今天多名成員到龍井朝安宮力挺民進黨候選人林靜儀，並聲援立委林昶佐，台中市議員張家銨、蔡耀頡外，以及新北市議員鄭宇恩、高雄市議員鄭孟洳，以及民主進步黨新聞輿情部主任顏若芳都到場參與，呼籲青年返鄉，用選票終結政治惡鬥，一起守護兩選區的未來。

張家銨說，當初規畫捷運藍線時，前瞻基礎建設的預算是900多億，盧秀燕上任後推翻了原本的設計規畫，預算增加到1300多億，足足增加了300多億要中央買單，整體的規畫跟原先都已經完全不一樣。

張家銨說，原先林佳龍規畫時，在東海別墅跟弘光科技大學中間有保留一個預留站，只是並沒有明文寫說是坪頂站；原因是考量設站的地型和技術問題，且還要開過公聽會，希望所有民眾都認同才去設立，所以並非沒有規畫，而是用預留站的方式來去回應地方的需求。

張家銨說，在捷運設站的爭議上面，所有的民意代表替地方民眾爭取設站都是合理的，但是相對的，評估是否設站就是台中市政府、盧秀燕的責任了。

顏莉敏今指出，當初爭取正英站，是因為當地里長向她反映在台灣大道與正英路口設藍線捷運站有其必要行。不僅民眾在公聽會上表達希望設正英站，與會的民意代表不分藍綠更是全力支持，這證明了「正英站，就是民意」。正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規畫，不是單一議員建議就會調整，正英路拍板設站正是因為評估後有其設置條件。

她說，林佳龍送出的報告也都留下紀錄，不要說謊也不必講幹話。她為了鄉親，早已爭取正英站與坪頂站設置，不像林佳龍在市長任內忘了這兩站的重要性、無視當地鄉親的需求。