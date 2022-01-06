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藍委退席修憲委員會抗議 民進黨團：上課遲到牽拖老師

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨團臉書直播
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨團臉書直播

立法院修憲委員會今舉行第2次全體委員會議，但國民黨團立委到場時，見民進黨立委周春米已在主席台宣告開會程序，憤而退席抗議。民進黨團書記長蔡適應對此表示，國民黨立委未準時到會場，也沒有事先說會晚到，更沒人知道他們是否會到，就像9點準時上課後，有惡劣學生中途跑進教室，卻質疑老師怎麼沒等人就上課，根本是「上課遲到、牽拖老師」。

修憲委員會召委管碧玲表示，民進黨在修憲過程中就像「阿信」一樣，忍耐再忍耐，包括今天的會議，國民黨已5次杯葛，她呼籲，這次修憲好不容易各黨有共識，是歷史上最有可能成功的一次，今天會議也很公平，決議民進黨、國民黨輪流擔任會議主席，希望國民黨趕快回來寫修憲的考卷。

修憲委員會召委周春米表示，昨天各黨委員都贊成修憲，委員會時間到就是要開會，按法定程序來走，希望國民黨立委了解議事規範，讓修憲順利進行；召委鍾佳濱表示，修憲一向是政黨合作，但國民黨以為不來開會修憲委員會就不能召開，企圖一黨擋修憲，正告國民黨立委，整個社會都在看，18歲公民權朝野都沒有反對聲音，至少要在修憲委員會開始進行。

修憲 國民黨 民進黨

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