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拒絕心存僥倖！蘇貞昌：酒駕易科罰金 檢察官從嚴認定

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
交通部今天到行政院會報告「道路交通安全精進作為」。記者侯俐安／攝影
交通部今天到行政院會報告「道路交通安全精進作為」。記者侯俐安／攝影

酒駕事件頻傳，行政院發言人羅秉成表示，酒駕刑事案件，過去若單純酒駕、輕傷害，「得」易科罰金，但易科罰金難行矯正之效，也讓人存有僥倖之心，政府祭出新措施，酒駕從嚴認定易科罰金及假釋，今年第一季上路。此案無須修法，審核類型及原則，法務部須在今年三月前對外說明。

去年12月26日，林姓一家四口趁周日前往愛河畔參加耶誕燈光秀，行經高雄市前金區河東路、國民街口，遭一輛快速行駛的車輛撞飛，媽媽身亡。事發後，交通部祭出三大修法，包含初犯致死傷就要沒入車輛，此外累犯的定義也從五年拉長到10年、最後是加重乘客罰則。

交通部今天到行政院報告「道路交通安全精進作為」，羅秉成在會後表示，除了交通部提出道安對策，法務部在報告中提出，酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金，假釋條件也依法從嚴審核；另，經醫療評估合於緩起訴條件者將依法命戒癮治療。

羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在院會中說，對於酒駕刑事案件，要從速、從重，縱使可以易科罰金，考量法律規定，對公共安全法律秩序造成危害，除有特殊情形，一律從嚴審核易科罰金。

羅秉成解釋，過去為防治酒駕，不斷修法加重刑責，但刑法有局限性，過去針對單純酒駕、輕傷害，得易科罰金，卻難收矯正之效、也讓酒駕者心存僥倖，讓人以為可以罰錢了事。

羅秉成說，根據刑法41條，易科罰金若「難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」是否准予易科罰金是執行檢察官要審酌，因此檢察官可透過現行法律規定，嚴格審查，法律已規定很清楚。

針對何者為特殊情形、審查類型原則為何，羅秉成表示，酒駕易科罰金從嚴認定必須在第一季展開，法務部規劃後，須在三月底前對外說明。至於媒體提問過去酒駕易科罰金佔整體酒駕案件中比率多少，法務部表示稍晚提供。

交通部則提出加重酒駕處罰，包含初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛；酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年。並提高同車乘客罰鍰；提高酒癮治療服務量能；推動飲酒場所提供酒後代駕機制；酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行。

酒駕 羅秉成 法務部

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