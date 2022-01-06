被點名反大新竹升格 高虹安回酸林智堅：大市長鴨子飛了

新竹市長林智堅昨接受「寶島全世界」專訪時，點名立法院最反對竹竹合併升格的是立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智、高虹安。對此高虹安反嗆，「我從頭到尾都沒有反對過大新竹合併升格，請林市長不要自己的大市長鴨子飛了，還要把我沒說過的話塞進我嘴裡」。

高虹安表示，身為民眾黨新竹市黨部主委，如何讓新竹市民以至於大新竹生活圈可以更好，是在新竹服務民代心心念念的事，但同時她也是立委，服務全國國人，思考的除了要讓經營的地方變好，更要讓全台都能共好，而不能為了一己之私、一地之宜而去扭曲整個國家治理模式和民主程序正義。

高虹安說，林智堅擔任市長最後一年才想到要推動升格改制，也願意宣布不爭取改制後的大新竹市長，對此都尊重，但問題不是出在誰來選市長，而是出在國土規劃和地方制度應有通盤討論，而不是為併而併，提出應該先進行合理評估、盤點現況的人，反而被扣大帽子。

高虹安強調，她支持大新竹合併升格，但不支持囫圇吞棗、倉促成行的改制，「這一點我一路走來都是如此主張，林市長要選不選，或是任何一位朝野立委要選不選，都不會改變」。