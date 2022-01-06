桃機群聚1例住新北 侯友宜：同住家人採檢皆陰性

桃園機場爆發群聚感染，現已累計8人確診，其中一例住在新北市。新北市長侯友宜今日受訪說，知道有確診個案後，立即開始擴大匡列採檢，由於該案活動史都在桃園，且同住家人採檢都是陰性，因此不會影響到新北的疫情。另外，今年新北燈會是否如期舉辦，他說，會作滾動式修正，若疫情無法控制，將會做最壞的打算。

侯友宜今日出席「畫說台鐵與台灣建築遺產展」開幕記者會，會後受訪說，知道有確診個案後，立即開始擴大匡列採檢，目前狀況都可以控制，因為個案同住家人採檢都是陰性，且活動史大部分都在桃園市內，同住家人平常也沒有在新北市活動。

侯也說，新北不只面臨北市的防疫旅館疫情問題，也要因應桃園機場爆發確診案例，新北夾在中間、人口又特別多，所以要更快速反應，全力以赴戒慎恐懼。

新北衛生局則說，個案是機場大夜班清潔人員，CT值33.8，主要搭乘公司交通車上下班，目前掌握活動足跡以桃園為主；同時新北已立刻展開疫調，及接觸者匡列採檢及相關防疫作為。

至於今年新北燈會是否如期舉辦，侯友宜表示，會先了解整個狀況，疫情能不能穩定控制，後續活動作滾動式修正，若疫情無法控制將會做最壞的打算，一定會先前就做好準備。去年的新北燈會原本預計2月底在新北大都會公園登場，但受疫情影響，市府去年1月19日決議「停辦」。

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