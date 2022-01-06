中央拒把美國列高風險國家 柯文哲：政治凌駕科學

Omicron變異病毒株侵台，國內境外移入的確診病例有6成來自美國，專家呼籲將美國列高風險國家，但衛福部長陳時中認為全球感染風險皆高，再區分也沒意義。對此，台北市長柯文哲今受訪時表示，從美國回來的比其他國家還危險，「政治是政治、科學是科學」，還說「台灣一向是政治凌駕科學」。

中央拒絕將美國列為高風險國家，柯文哲對此表示，台灣僅把非洲10個國家列為高風險，但去年12月至今，從高風險國家回來的人大約10個，美國回台則有50幾個，稱「政治是政治，科學是科學，不過台灣一向是政治凌駕科學」。

柯文哲認同「全世界都是高風險國家」，但應以相同標準看待，可現在高風險國家的防疫規範是「14+7」，其他國家則是可選「7+7」，又再度強調「科學是科學、政治是政治」，認為現在美國回來的人，恐怕比其他國家更危險。

另外，台北市防疫旅館迄今已傳出3起群聚感染事件，部分不合格的業者被要求退場，加上適逢農曆春節，返台民眾住房需求高，外界擔心量能恐拉緊報。柯文哲表示，北市觀傳局有陸續找好幾家，約有7家進場，因為在體檢過程中，一定會有不合格的退出，現階段必須準備的加入。

柯文哲說，現階段防疫旅館約會達到85%的住房率，老實說很緊繃，因為住房率也不可能百分之百，因為有退房、清消作業，85%就達到極限，還要找新的旅館進場，未來這段時間檢查一定會有不合格退出的旅館，所以必須先有因應措施。

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