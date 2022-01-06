獨／桃機爆8人染疫 他轟政策讓一線人員不得不變破口

桃園機場爆發8人確診，包括7名清潔人員以及1名防疫計程車司機，加上各地頻爆防疫旅館群聚，所有民眾人心惶惶。讀者陳先生向本報爆料，一線防疫人員非常辛苦，但現今政策「讓工作人員不得不變破口」，包括入境申報程序卡關、搭防疫計程車還得再填一次資料，民眾與工作人員共用手板、筆、還多次接觸手機，增加無數染疫風險，甚至篩檢至今17小時「還沒結果」，強烈建議指揮中心應比照新加坡做法，入境時將所有旅客「攔在機場篩檢PCR」，50分鐘就有結果，陽性確診直接治療，與陰性者分流，避免讓病毒直搗社區。

陳先生說，昨搭乘美國聯合航空UA871班機返台，該班機近日多次驗出確診者，機上150名乘客皆格外小心，除了口罩外，自己隨身攜帶酒精布消毒，另外有乘客自主戴面罩、甚至全身防護衣。根據台灣政府規定，旅客入境前48小時需上衛生福利部「入境檢疫系統（航機版）」登入申報作業，申報成功後於網頁版取得4張截圖，經航空公司確認才可登機。

陳先生表示，自己在合規定時間內申報資料，落地台灣時卻「收不到簡訊」，無法開啟申報資料截圖，亦無法申報入關，現場約十多名乘客「卡關」，因此被要求「現場重填」。有長者不善填報系統，不斷地找其他乘客求救，現場則由工作人員「直接拿長輩的手機操作」。而一路查核身份、發放3盒快篩盒等過程，因需要確認身份，但截圖太小看不到，短短1小時內手機被不同人「4度」拿取，放大圖才能確認身份。

「前面都填過無數資料，結果防疫計程車還要再填一次！」最讓陳先生不解的，明明前面已經填報多次資料，取完行李要排隊搭防疫計程車時，工作人員卻要旅客「填紙本資料」，前後旅客使用手板、原子筆等，搭完計程車後，且下車前「還要再簽一次名」。若防疫計程車可以用掃QR code方式，所有資料都能取得，卻還要用紙本簽名，根本難確認是否有消毒，「無疑增加司機與旅客染疫風險」。

對於台灣入境程序繁瑣，且多項細節恐讓「工作人員與旅客染疫」，陳先生建議，台灣可比照新加坡作法，入境時都在機場內做PCR快篩，20至50分鐘內就有結果，確診陽性者直接治療，陰性者可分流，才能避開後面一連串接觸與可能傳染機會。

陳先生分享美國檢測方式，美國最大連鎖藥房之一walgreen提供三種檢測，包括PCR、ID now（NAAT）、Antigen (抗原、入境美國與夏威夷用），其中ID now（NAAT）只在部分州及城市才有，40分鐘內出檢測報告。另一大連鎖藥房CVS也提供三種檢檢測，包括正規PCR、Repid result PCR、rapid result（antigen）。CVS的Repid result PCR約兩小時內出報告。

陳先生表示，另外大型連鎖Curative檢驗所在全美都與政府合作，做基礎的PCR檢測，一般24小時就能出報告，近期因放假有稍微延遲，自己的報告約72小時取得。洛杉磯也有30小時出報告。PCR快篩並非了不起技術，價格也不會高得嚇人，許多美國藥房都可以做，甚至有些州政府補助，還能免費做PCR快篩。