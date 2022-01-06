時力首波提名名單出爐 有現任議員考慮轉戰縣市長

時代力量今公布年底九合一選戰首波提名名單，提名區域橫跨5縣市、共10名議員參選人。黨主席陳椒華表示，以全台提名50名議員參選人為目標，目前已超過5分之3目標值，將陸續公布名單。至於現任議員皆未列入首波提名，陳椒華則透露，有人正在考慮轉換跑道，例如轉戰縣市長選舉。

時代力量首波議員參選人包括花蓮縣第三選區陳慶元、宜蘭縣羅東鎮楊坊翔及宜蘭市林正芳、台北市士林北投區劉仕傑及大安文山區林泓泰、新北市新莊區吳香君及板橋區彭盛韶、桃園市八德區呂宇晟、蘆竹區徐鈺雯、中壢區林佳瑋。

陳椒華指出，目前已有10個縣市提名超過3名議員參選人，其中包括六都中的桃園、台中、高雄、台南，新北、台北目前則是各2名，鼓勵更多年輕人加入時力，到雙北參選，並希望這些縣市都有機會成立黨團，為市政做更多事情。

由於首波提名名單中，時力現任議員皆未入列，引發外界猜想。陳椒華透露，現任議員中有些人認為不要太早公布，另有人考量轉換其他跑道，例如縣市長選舉，因此尊重個人意願，會晚一點公布。

陳椒華也談及縣市長參選人提名時程，因縣市長只有一個名額，比較難，大家要考慮比較久，不可能太快就做決定，除了個人意願，還要其家人同意，都在評估中。對於立委邱顯智是否參選新竹市長，陳椒華表示，很多人都在鼓勵邱，但地制法修法、升格與否，也要納入評估。

對於與民眾黨同為新興政黨，彼此之間的競合關係如何？陳椒華說，時力在地方議會已有11位議員，地方問政已有非常優秀表現及穩定基礎，「這部份時力是有優勢的」，且時力提名作業也很嚴謹，經海選提名、地方主委審查、提名小組審查、決策委員會決議，過程公開透明，跟民眾黨有不一樣的地方，「大家可以公開來做比較，時力候選人非常優秀」。

至於是否考慮跟其他黨派合作共推人選？陳椒華表示，不會這麼早去談，時代力量運作方式，都是經過決策討論。