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影／藍委退席修憲委員會議 綠批宛如學生遲到還怪老師

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立法院黨團書記長蔡適應（前排右二）等多位立委今天舉行記者會，指責國民黨今天杯葛修憲會議宛如學生遲到卻怪老師沒有通知開始上課。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團書記長蔡適應（前排右二）等多位立委今天舉行記者會，指責國民黨今天杯葛修憲會議宛如學生遲到卻怪老師沒有通知開始上課。記者潘俊宏／攝影

立法院修憲委員會今天舉行第二次全體委員會議，國民黨立委一起進入會議後，驚見民進黨立委周春米已經坐在主席台上宣布開會程序，氣憤大罵還沒決定輪值名單，民進黨卻憑多數決定主席，進而退席抗議。民進黨立院黨團書記長蔡適應率多位立委對此表示，修憲會議從去年五月開會至今，國民黨屢次杯葛，今天國民黨立委遲到卻如學生怪老師怎麼可以開始上課。

立法院去年五月召開修憲委員會第一次全體委員會議，推舉民進黨立委周春米、鍾佳濱、管碧玲，及國民黨李貴敏、鄭麗文擔任召委，由於會議日程一直無法排定，因此今天召開的全體委員會議，將以推舉的方式選出會議主席。民進黨趁國民黨遲到，三名召委先決定推舉周春米擔任主席。

國民黨立委費鴻泰表示，修憲是共識決，修憲須有四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，才能提出修憲案，這當中如果有任何一方有異議，會議就無法舉行，民進黨如今卻以三名召委的優勢強行私下決定主席，周春米又在國民黨召委全體缺席下，確認召委輪值順序及公聽會安排，這是民進黨慣用的多數暴力。

民進黨立委管碧玲與蔡適應隨後在記者會表示，民進黨從去年修憲會議開始後已經忍耐很久，今天國民黨指責國民黨立委遲到宛如學生怪老師沒有通知要上課。

民進黨 國民黨 修憲

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