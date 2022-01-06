影／藍委退席修憲委員會議 綠批宛如學生遲到還怪老師

立法院修憲委員會今天舉行第二次全體委員會議，國民黨立委一起進入會議後，驚見民進黨立委周春米已經坐在主席台上宣布開會程序，氣憤大罵還沒決定輪值名單，民進黨卻憑多數決定主席，進而退席抗議。民進黨立院黨團書記長蔡適應率多位立委對此表示，修憲會議從去年五月開會至今，國民黨屢次杯葛，今天國民黨立委遲到卻如學生怪老師怎麼可以開始上課。

立法院去年五月召開修憲委員會第一次全體委員會議，推舉民進黨立委周春米、鍾佳濱、管碧玲，及國民黨李貴敏、鄭麗文擔任召委，由於會議日程一直無法排定，因此今天召開的全體委員會議，將以推舉的方式選出會議主席。民進黨趁國民黨遲到，三名召委先決定推舉周春米擔任主席。

國民黨立委費鴻泰表示，修憲是共識決，修憲須有四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，才能提出修憲案，這當中如果有任何一方有異議，會議就無法舉行，民進黨如今卻以三名召委的優勢強行私下決定主席，周春米又在國民黨召委全體缺席下，確認召委輪值順序及公聽會安排，這是民進黨慣用的多數暴力。

民進黨立委管碧玲與蔡適應隨後在記者會表示，民進黨從去年修憲會議開始後已經忍耐很久，今天國民黨指責國民黨立委遲到宛如學生怪老師沒有通知要上課。