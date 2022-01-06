美未列高風險國家 侯友宜喊話中央：不能一成不變

國際疫情升溫，昨日境外移入25例中，就有11例來自美國，外界認為應將美國升為高風險國家，但衛福部長陳時中昨日說，應將全世界一律視為高風險國家，所以不會升級。台北市長柯文哲今日上午受訪時批評，此舉是政治凌駕科學；新北市長侯友宜則認為，要中央有立即應變的能力「不能一成不變」，呼籲適時調整高風險國家的列管。

陳時中昨日表示，因應全球疫情，現階段已將高風險區域拿掉，將入境者一律當成都是高風險，但不會全部入住集中檢疫所，畢竟沒有那樣的量能。而柯文哲今日則認為，自2021年12月至今從高風險國家回來的僅10例，從美國回來卻有50幾個，再轟中央「政治凌駕科學。」

侯友宜也說，策略要以專業與現階段疫情變化調整，面對即將即將到來的春節，中央有很多專家學者，要好好去思考彈性變化，立即應變的能力「不能一成不變」，呼籲中央適時調整，哪些國家應列為高風險，才能將病毒阻絕於境外，不會造成大規模的感染。