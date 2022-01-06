林佳龍爭取中捷坪頂站 前縣議員：勿讓大肚山上市民失望

台中市第二選區立委補選打得激烈，候選人林靜儀競選總部主委林佳龍上午表示，從東海別墅到弘光科技大學之間有4公里，原先就有預留站，預計可服務坪頂站區約2萬4千人，呼籲台中市民能夠共同搶救。他強調，捷運路線選擇影響台中市未來百年發展，市民所關心的公共政策議題，市府無法迴避=, 更不能採取拖延戰術，特別是顏家土地爭議、占用國有地、公保地違建等，都希望市府正視，提供公開資訊來回應社會質疑。

林佳龍上午到龍井區遊園北路、台灣大道口的原爭取坪頂站設置點為林靜儀拜票，市議員張家銨、江肇國、蔡耀頡都前往陪同，包括前台中縣議員何端格和當地居民多人到場表示希望設置坪頂站。

林佳龍受訪時說，過去擔任台中市長時捷運藍線可行性研究經過行政院核定，也是前瞻基礎建設的特別預算支持，具環評和地方公聽會的程序，盧市府變更未經過相同程序，在顏家的影響下坪頂站因此消失，變更程序及內容上具爭議。他說，沙鹿本身另外有4站，除了B8正英站，B4及B5在沙鹿火車站附近也更改路線，已經影響捷運藍線及鐵路高架化的共站。

他說，廠站設站周邊若是公職人員自己擁有土地，涉及利益迴避，其他爭取的議員並未在此有土地，和他人無關。藍線捷運工程因更改導致困難度增加、預算增加、時程也增加，也必須要徹底被檢視。因此，呼籲台中市民能夠共同搶救坪頂站，讓大肚山上往都會公園、監理所等交通交會處能夠設捷運站。