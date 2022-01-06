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林佳龍爭取中捷坪頂站 前縣議員：勿讓大肚山上市民失望

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市第二選區立委補選候選人林靜儀競選總部主委林佳龍（左二）上午到龍井區遊園北路、台灣大道口拜票，該處是中捷原先的考慮設站點坪頂站。圖／林佳龍提供
台中市第二選區立委補選候選人林靜儀競選總部主委林佳龍（左二）上午到龍井區遊園北路、台灣大道口拜票，該處是中捷原先的考慮設站點坪頂站。圖／林佳龍提供

台中市第二選區立委補選打得激烈，候選人林靜儀競選總部主委林佳龍上午表示，從東海別墅到弘光科技大學之間有4公里，原先就有預留站，預計可服務坪頂站區約2萬4千人，呼籲台中市民能夠共同搶救。他強調，捷運路線選擇影響台中市未來百年發展，市民所關心的公共政策議題，市府無法迴避=, 更不能採取拖延戰術，特別是顏家土地爭議、占用國有地、公保地違建等，都希望市府正視，提供公開資訊來回應社會質疑。

林佳龍上午到龍井區遊園北路、台灣大道口的原爭取坪頂站設置點為林靜儀拜票，市議員張家銨、江肇國、蔡耀頡都前往陪同，包括前台中縣議員何端格和當地居民多人到場表示希望設置坪頂站。

林佳龍受訪時說，過去擔任台中市長時捷運藍線可行性研究經過行政院核定，也是前瞻基礎建設的特別預算支持，具環評和地方公聽會的程序，盧市府變更未經過相同程序，在顏家的影響下坪頂站因此消失，變更程序及內容上具爭議。他說，沙鹿本身另外有4站，除了B8正英站，B4及B5在沙鹿火車站附近也更改路線，已經影響捷運藍線及鐵路高架化的共站。

他說，廠站設站周邊若是公職人員自己擁有土地，涉及利益迴避，其他爭取的議員並未在此有土地，和他人無關。藍線捷運工程因更改導致困難度增加、預算增加、時程也增加，也必須要徹底被檢視。因此，呼籲台中市民能夠共同搶救坪頂站，讓大肚山上往都會公園、監理所等交通交會處能夠設捷運站。

何端格說，坪頂站從公路局時代就是重要的交通重心，對地方來說坪頂站是重要的交通建設，這麼多的人口也有無限成長機會，老百姓要知道有沒有機會起死回生，也拜託關心的人持續努力，不要讓大肚山上的市民失望。

台中市第二選區立委補選候選人林靜儀競選總部主委林佳龍上午到龍井區遊園北路、台灣大道口拜票，該處是中捷原先的考慮設站點坪頂站。圖／林佳龍提供
台中市第二選區立委補選候選人林靜儀競選總部主委林佳龍上午到龍井區遊園北路、台灣大道口拜票，該處是中捷原先的考慮設站點坪頂站。圖／林佳龍提供

捷運 台中市 林佳龍

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