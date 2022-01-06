影／爭修憲委員會主席爆口角 國民黨憤而退席

立法院今天舉行修憲委員會議，國民黨與民進黨立委一開始為了誰當會議主席爭論不休，國民黨指控民進黨多數暴力，以三席召委私自推舉周春米當主席，憤而退席抗議，民進黨立委鍾佳濱等則指責國民黨杯葛會議。

立法院第10屆立法院修憲委員會今天在群賢樓9樓大禮堂召開第2次全體委員會議，原定要討論修憲提案審查和公聽會的安排，由於議事日程原本的五位召委周春米、鍾佳濱、管碧玲、李貴敏、鄭麗文一直無法排定，因此一早召開的全體委員會議，將以推舉的方式選出會議主席。

上午9時開會時間一到，由議事人員報告出席人數及推選會議主席後，在場的民進黨管碧玲、鍾佳濱推舉另一位周春米擔任本次會議的主席，周春米坐上主席台宣布開會後引發後到的國民黨不滿，到主席台前抗議民進黨鴨霸、多數暴力，進而退場抗議。