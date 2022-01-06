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顏莉敏批林佳龍：提捷運二站爭議故意挑撥二邊民眾情誼

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市副議長顏莉敏今天和市議員與多位里長，在台中沙鹿區正英路和台灣大道口，說明爭取台中捷運正英站設站過程。記者游振昇／攝影
台中市副議長顏莉敏今天和市議員與多位里長，在台中沙鹿區正英路和台灣大道口，說明爭取台中捷運正英站設站過程。記者游振昇／攝影

台中市議副議長顏莉敏今天說明，台中市前市長林佳龍提出的台中捷運正英站和坪頂站爭議，她請問林佳龍，如果坪頂站和正英路真的重要，為何他當台中市長時，沒將這二站納入規劃，反而規劃南勢坑站，該地方圓500公尺內，沒有住人。

顏莉敏今天提出107年，林佳龍任台中市長時，送給交通部的台中捷運可行性報告，行政院核定通過，圖中根本沒有坪頂站和正英站，只有南勢坑站，南勢坑站當時設定要設物流園區，但是物流園區計劃已消失，台中市政府才順應民意，納入正英站，包括頂坪站，交通局正評估中，她說110年3月30日參加公聽會時表達過意見，清楚寫出，請交通局將坪頂站納入規劃，她反問林佳龍，如果這二站這麼重要，為何在市長和交通部長任內，沒納入規劃，現在故意挑撥二邊民眾情誼，二站並無二選一，

顏莉敏說，民進黨議員也大力支持坪頂站和正英站，她請林佳龍不要阻礙台中市的發展，要順意民意，顏莉敏對林佳龍喊話：「你質疑設正英站時，有爭詢過同黨籍楊典忠和王立任議員嗎？還是在打臉這二位議員」，顏莉敏說，請林佳龍搞清楚狀況，地方民意，大家都站出來，二站都非常重要，未來運量也可觀。

台中市前交通局長王義川質疑顏家在正英站附近有兩筆土地屬於顏寬恒大弟顏仁賢持有，顏莉敏今天反駁，在這裡世居的人，難道不可有土地嗎？今天到場說明的一位地主也支持設正英站，顏莉敏說，這位阿伯期待設正英站，每次都問她，都期待台中捷運藍線，她要求不要因為選舉，行政治操作和抹黑。

台中市副議長顏莉敏今天和市議員與多位里長，在台中沙鹿區正英路和台灣大道口，說明爭取台中捷運正英站設站過程。記者游振昇／攝影
台中市副議長顏莉敏今天和市議員與多位里長，在台中沙鹿區正英路和台灣大道口，說明爭取台中捷運正英站設站過程。記者游振昇／攝影

台中捷運 林佳龍 台中市

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