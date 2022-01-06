顏莉敏批林佳龍：提捷運二站爭議故意挑撥二邊民眾情誼

台中市議副議長顏莉敏今天說明，台中市前市長林佳龍提出的台中捷運正英站和坪頂站爭議，她請問林佳龍，如果坪頂站和正英路真的重要，為何他當台中市長時，沒將這二站納入規劃，反而規劃南勢坑站，該地方圓500公尺內，沒有住人。

顏莉敏今天提出107年，林佳龍任台中市長時，送給交通部的台中捷運可行性報告，行政院核定通過，圖中根本沒有坪頂站和正英站，只有南勢坑站，南勢坑站當時設定要設物流園區，但是物流園區計劃已消失，台中市政府才順應民意，納入正英站，包括頂坪站，交通局正評估中，她說110年3月30日參加公聽會時表達過意見，清楚寫出，請交通局將坪頂站納入規劃，她反問林佳龍，如果這二站這麼重要，為何在市長和交通部長任內，沒納入規劃，現在故意挑撥二邊民眾情誼，二站並無二選一，

顏莉敏說，民進黨議員也大力支持坪頂站和正英站，她請林佳龍不要阻礙台中市的發展，要順意民意，顏莉敏對林佳龍喊話：「你質疑設正英站時，有爭詢過同黨籍楊典忠和王立任議員嗎？還是在打臉這二位議員」，顏莉敏說，請林佳龍搞清楚狀況，地方民意，大家都站出來，二站都非常重要，未來運量也可觀。