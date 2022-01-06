修憲委員會表決拍板召委輪值順序 明起實質討論

立法院修憲委員會今天討論公聽會召開事宜及召委輪值順序及辦法，在國民黨團缺席下，民進黨及民眾黨以21票贊成，表決通過立委管碧玲等人提案，確立自1月7日起至22日，由民進黨、國民黨輪流擔任會議主席，公聽會討論議題，由主持輪值召委就院會交付的修憲提案決定。

立法院修憲委員會今天召開2次全體委員會議，由於國民黨團不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱在藍委到場前，就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，藍委隨後集體退席抗議。

在國民黨立委全員缺席下，周春米繼續主持會議，並表決通過管碧玲提案，1月7日、1月13日、1月17日、1月18日、1月20日、1月22日的會議主席由民進黨輪值召委擔任，1月12日、1月14日、1月19日、1月21日則由國民黨輪值召委擔任。

針對公聽會進行程序，由負責主持的輪值召委決定。各場公聽會邀請的學者專家人選，由輪值召委徵詢各黨團意見後提出，由民進黨團推薦8人、國民黨團推薦5人、民眾黨團推薦2人、時力黨團推薦2人，未推薦者由輪值召委決定邀請人選。

有關公聽會的討論議題、邀請專家名單等，各輪值召委依立法院職權行使法第57條規定，在其所主持的公聽會開會日5日前提出。

民進黨立委鍾佳濱受訪時表示，兩位國民黨召委在這10天內會輪到4次擔任會議主席，若國民黨不出席，就由民進黨召委主持，將依相關程序，先進行公聽會，再進行各提案說明跟審查。