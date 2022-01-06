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傳農委會主委投入地方選舉？陳吉仲連說13次「沒有」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲說，他只在農委會，若工作任務告一段落，他就回學校去。記者黃義書／攝影
農委會主委陳吉仲說，他只在農委會，若工作任務告一段落，他就回學校去。記者黃義書／攝影

四大公投反方大獲全勝，因應今年的選舉，年前恐有小內閣異動，其中，傳出民進黨內部意屬農委會主委陳吉仲參與雲林地方選舉；陳吉仲今天連說13次「沒有」，「我不會去選舉」。他說，他只在農委會，若工作任務告一段落，他就回學校去。

因應今年選舉，陳吉仲屢次被討論；傳出陳吉仲獲黨內高層賞識，規畫投入雲林地方選舉，雲林是全台最重要的農業大縣，農委會可夾帶大量中央資源投入；近期，雲林地方人士也聽過相關傳聞。

陳吉仲今天參加2022年第50屆獸醫師節慶祝大會；他表示，他就只有在農委會，他從來沒有被徵詢，也沒有被討論這件事情。至於是否有意願，他說，「當然沒有、這個不用問，我不會去選舉」。

陳吉仲說，他就只有在這裡（農委會），不然就回學校，就這麼簡單而已。

至於另外有傳言，公投後，陳吉仲將高升到行政院；他說，他只有在農委會，或回學校兩個去處，「就這麼肯定」。

陳吉仲 農委會

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