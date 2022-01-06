聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳農委會主委投入地方選舉？陳吉仲連說13次「沒有」
四大公投反方大獲全勝，因應今年的選舉，年前恐有小內閣異動，其中，傳出民進黨內部意屬農委會主委陳吉仲參與雲林地方選舉；陳吉仲今天連說13次「沒有」，「我不會去選舉」。他說，他只在農委會，若工作任務告一段落，他就回學校去。
因應今年選舉，陳吉仲屢次被討論；傳出陳吉仲獲黨內高層賞識，規畫投入雲林地方選舉，雲林是全台最重要的農業大縣，農委會可夾帶大量中央資源投入；近期，雲林地方人士也聽過相關傳聞。
陳吉仲今天參加2022年第50屆獸醫師節慶祝大會；他表示，他就只有在農委會，他從來沒有被徵詢，也沒有被討論這件事情。至於是否有意願，他說，「當然沒有、這個不用問，我不會去選舉」。
陳吉仲說，他就只有在這裡（農委會），不然就回學校，就這麼簡單而已。
至於另外有傳言，公投後，陳吉仲將高升到行政院；他說，他只有在農委會，或回學校兩個去處，「就這麼肯定」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言