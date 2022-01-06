去過七星潭、扁食店...北部女赴印尼前採檢確診 上月底花蓮足跡公布
中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增26例新冠肺炎確定病例，包括1例本土及25例境外移入。其中1例被認定印尼境外移入的案17264，上月底曾自駕到花蓮旅遊3天，花蓮縣衛生局今天公布足跡，確診個案曾到過七星潭遊玩、扁食店用餐，提醒民眾若足跡重疊，要做好自我健康監測，若有上呼吸道等相關症狀儘速就醫。
根據指揮中心公布資訊，案17264為本國籍20多歲女性，去年6月曾在印尼確診，去年11月14日從印尼返國。這名女子打過2劑AZ疫苗，入境及檢疫採檢都是陰性，也沒有出現症狀，是因為要回印尼而採檢，昨天確診，Ct值31，匡列接觸者5人，目前列居家隔離。
花蓮縣衛生局表示，昨天接獲中央通知有確診個案的花蓮旅遊史，立即與店家聯繫，並展開環境清消。衛生局公布足跡，個案家住北部，上月27日自行開車到花蓮，傍晚5時入住花漾村聲旅店，曾到戴記扁食、花蓮日日、怡味餐店、花蓮香扁食、山度空間和中福早餐店，也到過台新銀行花蓮分行、七星潭等地，29日上午11時開車返北。
衛生局表示，這名個案Ct值高，民眾無需過於擔心，提醒鄉親這段時間若出入相關場所，有足跡重疊者，請在11日前進行自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應配戴口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。
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