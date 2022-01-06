快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝野為修憲委員會誰當主席爆口角 藍憤而退席

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
記者鄭媁／攝影
記者鄭媁／攝影

立法院修憲委員會今日舉行第2次全體委員會議，討論交付修憲委員會修憲提案的審查和公聽會安排。國民黨立院黨團抵達會場，見民進黨立委周春米在主席台宣告開會程序，氣得大罵輪值名單還沒決定，周春米為何可以主持會議，「可以這樣亂搞嗎？」、「不需要國民黨參加修憲委員會沒關係，你們自己玩！」接著憤而退席。

立法院去年5月召開修憲委員會第1次全體委員會議，推舉民進黨立委管碧玲、周春米、鍾佳濱，以及國民黨立委鄭麗文、李貴敏擔任召委。

國民黨團不滿民進黨自行推舉今日會議主席後直接離席，會議暫時宣布休息。國民黨團總召費鴻泰事後舉行記者會指出，修憲委員會很顯然是合議制，可是民進黨已經習慣比拳頭，認為反正怎麼推都是他們，一副鴨霸的樣子，黨團帶隊到修憲委員會現場，5位召委之一的周春米已經坐在主席台上。

費鴻泰說，修憲是採共識決，民進黨明知有只要任一方有不同共識，議案就成立不了，他們根本就不想讓修憲委員會開審，還設計好，只要國民黨不服從多數決議，就可以推託是國民黨的責任。

國民黨團書記長陳玉珍說，主席推舉需要大家討論，朝野理性和平討論，他們到現場問，為什麼是周春米坐在台上，民進黨說他們已召開召委會議推舉周春米，但是李貴敏、鄭麗文2人都沒有接到電話，民進黨就自行推舉主席。

陳玉珍說，國民黨主張需要協商討論，強凌弱、眾暴寡是不理性的行為，但民進黨立委管碧玲親口說「我們就是故意的」，一副人多、所以愛怎麼做就怎麼做。她質疑，大家都知道修憲需要4分之3的門檻，需要各政黨坐下來討論，民進黨真的有誠意修憲嗎？國民黨感到非常遺憾。

民進黨立委鍾佳濱受訪時表示，由於修憲委員會一直在國民黨杯葛下無法設定議事日程，因此，今天的會是由部分委員自行連署召開，並公推主席，現場有3位召委推周春米，已完成法定程序。依往例委員會都是輪值，國民黨召委也會輪值，以兼顧各政黨多元意見，他呼籲國民黨趕快回來開會，共同合作推動修憲。

鍾佳濱也說，如果國民黨召委不開會，會由民進黨召委主持，目前高達75個提案，希望在臨時會這10天，就有共識的修憲草案，例如18歲公民權先推動。

修憲 國民黨 民進黨

延伸閱讀

不滿綠委互推選修憲委員會議主席 藍委集體退席

綠營三立委搶屏東縣長 莊瑞雄指潘孟安有差別待遇

屏東百里侯之爭 民進黨內初選更加白熱化

綠規劃修憲複決併年底選舉 鄭麗文諷：不是最討厭綁大選

相關新聞

朝野為修憲委員會誰當主席爆口角 藍憤而退席

立法院修憲委員會今日舉行第2次全體委員會議，討論交付修憲委員會修憲提案的審查和公聽會安排。國民黨立院黨團抵達會場，見民進...

選金門縣長機率六成！陳玉珍籲黨協調、民調或開放參選

國民黨2022地方九合一選舉提名辦法預計年後出爐，考慮挑戰國民黨現任金門縣長楊鎮浯，考慮參選爭取國民黨提名參選金門縣長已...

【圖輯】照片看歷史／1991年台北天龍三溫暖大火 18人葬生火場

1991年1月6日晚間舉行周年慶的台北市天龍三溫暖突然起火。三溫暖內近2百名顧客四散奔逃，有些顧客甚至來不及穿衣服。清理火場，發現有18人死亡、6人受傷。警方當時不排除有人縱火並進行偵辦。...

憲法法庭冠上Taiwan 孫大千:民進黨是中華民國「渣情人」

憲法訴訟法1月4日上路，憲法法庭的標識也亮相，在傳統的法槌、天秤外圍繞著「憲法法庭」與「Constitutional C...

【一頓飯的影響力】生魚開腸剖肚直接吃、藥水大口乾 拚外交多噁的食物都要忍

為了讓外賓高興，外交官員真要忍人所不能忍，尤其是吃喝。要喝下非洲巫師作過法的藥草水，看到南太平洋友邦總統將生魚開腸剖肚吃下魚內臟，也只能忍著強烈的噁心，保持微笑，對於外賓的善意，儘量避免用我們自己的文化標準去評斷。

40個月年終好羨慕 老闆不發違法嗎 契約藏玄機

農曆年將至，民眾最關心的莫過於「年終」大事，日前長榮海運最高發放40個月年終獎金，讓員工一早笑著醒來，令其他公司的勞工稱羨不已，也讓年終獎金成為熱議話題。其實至今仍有受疫情衝擊的部分行業慘澹，恐怕發不出年終，不少民眾想問：老闆不發年終獎金究竟有沒有違法？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。