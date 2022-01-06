朝野為修憲委員會誰當主席爆口角 藍憤而退席

立法院修憲委員會今日舉行第2次全體委員會議，討論交付修憲委員會修憲提案的審查和公聽會安排。國民黨立院黨團抵達會場，見民進黨立委周春米在主席台宣告開會程序，氣得大罵輪值名單還沒決定，周春米為何可以主持會議，「可以這樣亂搞嗎？」、「不需要國民黨參加修憲委員會沒關係，你們自己玩！」接著憤而退席。

立法院去年5月召開修憲委員會第1次全體委員會議，推舉民進黨立委管碧玲、周春米、鍾佳濱，以及國民黨立委鄭麗文、李貴敏擔任召委。

國民黨團不滿民進黨自行推舉今日會議主席後直接離席，會議暫時宣布休息。國民黨團總召費鴻泰事後舉行記者會指出，修憲委員會很顯然是合議制，可是民進黨已經習慣比拳頭，認為反正怎麼推都是他們，一副鴨霸的樣子，黨團帶隊到修憲委員會現場，5位召委之一的周春米已經坐在主席台上。

費鴻泰說，修憲是採共識決，民進黨明知有只要任一方有不同共識，議案就成立不了，他們根本就不想讓修憲委員會開審，還設計好，只要國民黨不服從多數決議，就可以推託是國民黨的責任。

國民黨團書記長陳玉珍說，主席推舉需要大家討論，朝野理性和平討論，他們到現場問，為什麼是周春米坐在台上，民進黨說他們已召開召委會議推舉周春米，但是李貴敏、鄭麗文2人都沒有接到電話，民進黨就自行推舉主席。

陳玉珍說，國民黨主張需要協商討論，強凌弱、眾暴寡是不理性的行為，但民進黨立委管碧玲親口說「我們就是故意的」，一副人多、所以愛怎麼做就怎麼做。她質疑，大家都知道修憲需要4分之3的門檻，需要各政黨坐下來討論，民進黨真的有誠意修憲嗎？國民黨感到非常遺憾。

民進黨立委鍾佳濱受訪時表示，由於修憲委員會一直在國民黨杯葛下無法設定議事日程，因此，今天的會是由部分委員自行連署召開，並公推主席，現場有3位召委推周春米，已完成法定程序。依往例委員會都是輪值，國民黨召委也會輪值，以兼顧各政黨多元意見，他呼籲國民黨趕快回來開會，共同合作推動修憲。

鍾佳濱也說，如果國民黨召委不開會，會由民進黨召委主持，目前高達75個提案，希望在臨時會這10天，就有共識的修憲草案，例如18歲公民權先推動。