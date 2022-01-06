金嗓歌友會擴大採檢 鄭文燦：確診個案有在那打工
桃園機場清潔人員爆群聚感，昨天新增4名個案，有3人住在桃園、1人住新北市。桃園觀音區某國小因學生同住家人是新增確診個案，全校今天停課，衛生局將視個案同住的學生採檢結果再進一步做決定，學生下課前往的安親班也做同樣處置。
疫情存在許多不確定性，大型活動可能增加群聚感染風險。桃園市衛生局長王文彥今早在桃園防疫會議也建議這周的大型活動「能延期最好延期」，市府將另開會議決定相關活動舉辦情形。
關於中壢金嗓歌友會足跡，市長鄭文燦表示確診個案有在那裡打工，但當晚她是在房間內活動，沒有參加跨年餐會，不過為了防疫安全，現在已經針對歌友會成員造冊採檢，今天上午已經採了60多人，陸續增加中。
機場群聚事件除了一名防疫計程車司機，其餘全是外包廠商信實企業的清潔員，鄭文燦稍早也呼籲中央疫情指揮中心擴大採檢對象。
鄭文燦表示，機場目前匡列的警戒區是信實員工活動範圍，但機場單位超過200個，範圍內也不只信實員工在活動，還有航警局和其他單位，應該更謹慎面對，有擴大採檢必要，機場人員第3劑疫苗接種間隔也應該縮短，不要限制在5個月。
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