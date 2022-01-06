憲法法庭冠上Taiwan 孫大千:民進黨是中華民國「渣情人」

憲法訴訟法1月4日上路，憲法法庭的標識也亮相，在傳統的法槌、天秤外圍繞著「憲法法庭」與「Constitutional Court」中英文，但網站卻直接寫上「Taiwan Constitutional Court」，遭質疑宣布台灣制憲立國了嗎？對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，民進黨根本就是中華民國的「渣情人」，明明非常憎恨中華民國，卻為了捨不得中華民國的殘存價值而不願意分手。

孫大千說，在這種變態的心情影響下，民進黨的政治人物盡可能的讓中華民國消失消音，只敢偷偷摸摸的，自以為神不知鬼不覺地使用台灣作為替代品。既不敢勇敢地和中華民國分開，也不敢公開的擁抱台灣共和國。

孫大千表示，憲法法庭是屬於國家級的位階，當然應該冠上中華民國，而不是以台灣矇混過關。台灣並沒有憲法，只有中華民國有憲法。請問台灣憲法法庭是要解釋或捍衛哪一個國家的憲法呢？

孫大千說，因為美國不支持台灣獨立正名，同時，民進黨又害怕會招致中國大陸武力犯台，所以民進黨最後淪落成為一個只會自爽自嗨的魯蛇。