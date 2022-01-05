非武力的「灰色地帶衝突」國安挑戰 政院籲強化

行政院副院長沈榮津今日主持「行政院110年國土安全政策會報」，他強調，面對各種新興威脅及風險，包括非武力的「灰色地帶衝突」手段，已成為國安的新挑戰，請各機關平時須針對可能威脅情境，進行危機處理的模擬推演與測試，以提升國家關鍵基礎設施防護韌性。

沈榮津聽取行政院國土安全辦公室報告「關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）24小時監控機制」後表示，各領域的主管機關務必落實第一線的監管，確保關鍵基礎設施的正常維運，並請國土辦定期檢視及檢討各機關辦理情形。此外，針對化學品大量集中於工業區，經濟部應從公共安全的風險預防整備角度，擴大工業區管理機構的角色定位，尤其區域聯防不應侷限在消防業務，應全盤掌握風險來源，並強化工業區內高風險化學物質的管理。

有關行政院環境保護署毒物及化學物質局「高風險化學品管理之精進作為及辦理情形」報告，沈榮津指出，完善高風險危害化學品的管理，需要各相關部會通力合作，並請部會確實依蘇院長先前之指示，對於化學物質的管理，要從可能從事犯罪行為的非法、非常規或不照規矩的角度去思考風險，對症下藥，並讓第一線執法人員了解流程、落實執行。

沈榮津進一步指出，環保署化學局已研定「危險物質（品）異常處置及貯存、應變管理參考指引」，從管理、運輸及設施面的應注意事項都有一套檢核執行的作法，請該局儘速完備及發布指引內容，並請相關部會落實推動，此項工作刻不容緩，請各單位立即盤點自行設置、租用或所轄事業單位的危險品貯存場所及貯放物品等資訊，即時介接至化學雲資訊系統，並規劃對全臺危險品貯存場所，辦理現勘及查檢，健全貯存設施管理工作。