快訊

1小時連2震！21:54地牛再翻身 最大震度嘉義4級

立陶宛總統說以「台灣」名義設代表處錯了 台宣布投資2億美元

非武力的「灰色地帶衝突」國安挑戰 政院籲強化

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

行政院副院長沈榮津今日主持「行政院110年國土安全政策會報」，他強調，面對各種新興威脅及風險，包括非武力的「灰色地帶衝突」手段，已成為國安的新挑戰，請各機關平時須針對可能威脅情境，進行危機處理的模擬推演與測試，以提升國家關鍵基礎設施防護韌性。

沈榮津聽取行政院國土安全辦公室報告「關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）24小時監控機制」後表示，各領域的主管機關務必落實第一線的監管，確保關鍵基礎設施的正常維運，並請國土辦定期檢視及檢討各機關辦理情形。此外，針對化學品大量集中於工業區，經濟部應從公共安全的風險預防整備角度，擴大工業區管理機構的角色定位，尤其區域聯防不應侷限在消防業務，應全盤掌握風險來源，並強化工業區內高風險化學物質的管理。

有關行政院環境保護署毒物及化學物質局「高風險化學品管理之精進作為及辦理情形」報告，沈榮津指出，完善高風險危害化學品的管理，需要各相關部會通力合作，並請部會確實依蘇院長先前之指示，對於化學物質的管理，要從可能從事犯罪行為的非法、非常規或不照規矩的角度去思考風險，對症下藥，並讓第一線執法人員了解流程、落實執行。

沈榮津進一步指出，環保署化學局已研定「危險物質（品）異常處置及貯存、應變管理參考指引」，從管理、運輸及設施面的應注意事項都有一套檢核執行的作法，請該局儘速完備及發布指引內容，並請相關部會落實推動，此項工作刻不容緩，請各單位立即盤點自行設置、租用或所轄事業單位的危險品貯存場所及貯放物品等資訊，即時介接至化學雲資訊系統，並規劃對全臺危險品貯存場所，辦理現勘及查檢，健全貯存設施管理工作。

行政院

延伸閱讀

沈榮津：台灣外銷為主 綠電是維持國際競爭力要件

林伯豐指勿過度依賴燃氣 沈榮津：能源轉型必要途徑

工商早餐會 沈榮津回應電動車、能源及商務簽證三要點

工商早餐會提3大面向17項提案 林伯豐批耗水費不公

相關新聞

立陶宛總統說台灣為名設代表處錯了 台宣布投資2億美元

台灣首任駐立陶宛代表黃鈞耀五日在線上記者會宣布，台灣將對立陶宛的產業投資兩億美元並增強雙邊貿易關係。該筆款項將由台灣的「...

韓國瑜宣布「韓先生來敲門」首刷售罄 不再繼續加印

高雄市前市長韓國瑜日前才舉辦新書見面會，現場擠滿大批粉絲支持。今天韓國瑜在臉書宣布好消息，「韓先生來敲門」上市才2周，首...

賴清德臉書8字封面照藏玄機？ 綠委直指：就是想選總統

民進黨立委莊瑞雄今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於副總統賴清德更換臉書封面照，並寫下8字...

柯文哲冷風中閱兵40分鐘 綠委爆：蔡英文很不開心

今年總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲被工作人員引導站定位後，正巧碰上三軍儀隊演出，在冷風中站立40分鐘，畫面被形容像「...

立陶宛總統稱「錯誤」 駐立代表處即開記者會發聲

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）4日受訪稱以台之名設處是個錯誤，我駐立陶宛台灣代表處5日便舉行線上記者...

立陶宛總統「錯誤論」 震撼 接下來一個關鍵 攸關台立關係

中國大陸國家主席習近平在新年賀詞時提到兩岸關係只有一句話：「實現完全統一是兩岸同胞的共同心願」，大陸國台辦主任劉結一在隔天的《兩岸關係》雜誌上發表新年寄語，更大談祖國統一，「統一」一詞出現了21次，與去年只有一次截然不同。學者認為，中國大陸今年將會有積極的促統動作；而在防獨方面，從立陶宛總統諾賽達對准許我國以台灣之名設立代表處是一個錯誤，陸方可能已得到他們要的反轉勝果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。