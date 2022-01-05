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變種病毒疫情蔓延 駐美代表處已12人確診
駐美國代表處4日新增1名人員確診新冠肺炎，由於Omicron變種病毒疫情蔓延，駐美處近期已有12人確診。
此外，外交部今發布多則外館人員確診消息，包括駐菲律賓代表處新增3名人員確診、駐南非代表處、駐索馬利蘭代表處各新增1名人員確診；我國駐聖露西亞大使館在當地時間4日多名人員因陸續出現症狀，經快篩共9人呈陽性結果。
外交部表示，駐美處新增確診人員有發燒、咳嗽及喉嚨痛等症狀，目前居家隔離中；駐處已安排曾與該名確診人員有接觸的同仁進行PCR檢測，並將持續密切注意相關人員的健康狀況。
美國疫情仍未緩解，外交部持續提醒駐美各處密切注意疫情變化，加強落實防疫及人員分流措施，並隨時與駐處保持密切聯繫及提供必要協助，以確保同仁健康與核心業務的推動。
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