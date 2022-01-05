朱立倫呼籲汐止民生線趕快動工 解決內科交通問題

內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會，國民黨主席朱立倫與前總統馬英九一起到場，並未與早前先離開的蔡英文總統碰頭。朱立倫致詞時指出，應該盡快解決內科的交通問題，尤其捷運汐止民生線到現在還沒動工，中央及台北市應該趕快動起來，新北市早就準備好了。

朱立倫說，內科在台灣已經20年，這20年來，他多次參加內科的活動，不管他在桃園、在行政院、在新北市及如今在國民黨服務，都跟很多內科好朋友成為莫逆之交，謝謝大家長期以來對他的支持鼓勵，內科對台灣經濟發展扮演非常重要角色。

朱立倫說，剛才「內科之父」前總統馬英九強調能源問題，他則要強調兩個問題。首先，對內科來講，交通最關鍵，他在新北市長任內提出「三環三線」，其中汐止民生線與內科有密不可分的關係，該計畫第一期就是要從內科舊宗站一路東行到汐止，第二期走民生東路到大稻埕，但很可惜這是「三環三線」唯一一條還沒動工的路線，影響內科交通非常多，他也向中央跟台北市政府喊話，他表示，新北市早就準備好了，趕快解決內科的交通問題。

接著朱立倫也說，對於台灣的工業區來講，容積限制還是太過嚴格。他在擔任新北市長的最後，特別提出來，希望台商回到台灣，要把所有工業區、尤其蛋黃區容積至少增加50％，不過其實只要把交通解決，不應該只有增加50％，至少可以加倍，讓很多廠商回到台灣來，在台灣設廠、設公司，相信內科朋友一定心有所感，一定會贊成。

朱立倫說，政府就該做對的事情，就該做正確的事情，能源要有足夠的電，土地要容積增加，交通要改善，這才是真正幫助台灣的企業，去年是最辛苦的一年，希望後疫情時代，大家走過辛苦的一年，牛年耕作，虎年跳躍，牛耕虎躍，祝大家新年欣欣向榮。