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內科聯歡晚會 蔡英文前腳走馬英九致詞憂缺電

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會，前總統馬英九（左）也到場致詞。記者林澔一／攝影
內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會，前總統馬英九（左）也到場致詞。記者林澔一／攝影

內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會，前總統馬英九也到場致詞，不過馬到場時蔡英文總統已經離開，兩人並未碰頭。馬英九致詞時表示，台灣工業界最大問題就是缺電，「重啟核四」公投未通過，隔天鴻海創辦人郭台銘就預告今年一定會缺電，前幾天經濟部公布2025年「非核家園」構想，綠電還差5%，無法達到20%的目標，非核家園必然跳票。6年前蔡總統當選時，他就曾經當面跟蔡總統說，「非核家園」政策太過於理想化。

馬英九提到，2017年8月15日全台大停電、去年5月又兩度停電，這些都直接、間接跟台灣缺電有關，都靠核二、核三廠緊急搶救才恢復正常；他說，內科的朋友不能再等，應該呼籲政府核二、核三電廠原訂除役時間再暫緩、延後，避免發生大停電時沒有救兵。

馬英九也說，同時應修正現有能源政策，進行能源再轉型。全世界除德國、奧地利，幾乎沒有國家在反核，無論美國、歐盟都將核能視為綠能，因為不會排碳、甲烷；美國除了讓核電廠延役，更協助烏克蘭、巴西、印尼等國新建6座核電廠。

馬英九也表示，如今法國、日本也在增建核電廠，中國大陸準備在2030年前興建150座電廠，將共有202座核電廠，變成世界第一大核電國。2030年時，全世界核能機組將從現在的440座到超過600座，這就是世界的現實，台灣如果不想被邊緣化，就必須跟上時代。

核電 馬英九 停電

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