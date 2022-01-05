立陶宛總統稱以台灣之名設處是錯誤 學者：應不會要求更名

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）受訪稱以台灣之名設代表處是個錯誤，外界關切立國是否因而要求我駐處更名；學者馮儒莎說，立陶宛政府應該不會提出要求更名，學者嚴震生則認為，此事有可能影響立陶宛在台設處。

據波羅的海通訊社（BNS）報導，諾賽達日前受訪時說，「我不認為台灣開設代表處有錯，但是這個代表處的名稱並未徵詢過我的意見。」

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）推文表示，「我不同意我的總統」；馬爾德基斯說，他認為支持台灣的民主是正確的，即使這很困難；「立陶宛總統應該和我一樣，為這個勇敢面對中共威脅的國家而感到自豪。」

歐洲議會前政治顧問、目前在台灣從事博士後研究的馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）指出，立陶宛總統與政府之間存在緊張與政治分歧並非新鮮事，但對於持續擴大與台關係的決定未有根本分歧。

馮儒莎說，未來立陶宛政府與總統都須專注於維護擴大與台灣關係的決定，立國現在得到世界各地民主國家的支持，可持續邁進；但為了避免中國大陸利用立陶宛內部緊張局勢以破壞立國奉行價值外交政策的決心，良好的溝通不可少。

對於未來台立關係，馮儒莎認為，台灣方面應務實促進雙方合作，進一步支持在立陶宛針對半導體發展成立工作小組的計畫，雙方並應優先發展農業、食品領域合作。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生則說，立陶宛當初應該沒有想到台灣設代表處會引來嚴重的制裁，雖然立陶宛使用「Taiwanese」，但北京不樂意看到這種新的發展、新的用法，讓其它國家以為自己也可以照做。

嚴震生表示，立陶宛因北京制裁影響運輸業、與大陸貿易等，若美國有能力彌補立陶宛遭受的損失還行，但目前看起來美國說得很漂亮，卻做不到，這才是大問題。

至於立陶宛原定今年初在台設處的計畫，是否可能受影響？嚴震生認為「有可能會」，而未來台立關係可能要更花時間經營，也希望美國能幫助，美方一定要做得更多。

關於立陶宛來台設處進度，外交部歐洲司長陳立國昨在例行記者會說，立陶宛政府已完成內部修法程序，目前仍按照其目標繼續籌備，若有確認消息，且獲對方政府同意，外交部會在第一時間對外說明相關進展。