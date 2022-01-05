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立院三讀性平法 學校聘用人員須查有無性侵兒少前科

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院上午召開談話會表決臨時會處理議案。記者鄭媁／攝影
立法院上午召開談話會表決臨時會處理議案。記者鄭媁／攝影

立法院臨時會今下午三讀修正「性別平等教育法」第27條之1及第30條文，明定學校聘用人員前，必須查詢是否有性侵害、性騷擾等紀錄，以及是否曾經違反「兒少性剝削防制條例」。同時，將學校性平調查小組可全部外聘納入法條，並可溯及既往，避免狼師可能因調查小組的處理程序瑕疵而回復教職。

現行「性平法」第27之1條規定，學校聘任教育人員或進用其他人員前，應查詢其有無性侵害犯罪紀錄或是否曾有性侵害、性騷擾或性霸凌行為；已聘任、任用、進用或運用者，應定期查詢。

提案的國民黨立委林思銘指出，學校聘用人員須與兒童、少年長時間接觸，有高標準審查品格與犯罪前科的必要，但現行性平法並無規範受「兒童及少年性剝削防制條例」規定處罰者，不得擔任學校人員，恐危害學生安全；儘管「教師法」已將涉犯兒少性剝削防制條例的案件，納入不適任教師查閱範圍，但不具教師身分者不適用，因此有修法必要。

此外，民進黨立委林宜瑾指出，2018年修正性平法時，明定性平案件調查小組成員可一部或部分外聘，且在修正條文施行前「亦同」，最高行政法院最後裁定，條文無法解釋有溯及適用的效果，恐導致2018年前，有全部外聘情形可能被撤銷，重啟調查程序，此次修法強化立法理由和回溯條款的高度正當公益性。

林宜瑾表示，校園若發生性平事件，學校依法須開設「性別平等教育委員會」調查處理。某些小學校，為避免校內師師相護，會特地讓性平委員「全部外聘」，以維持客觀公正。不料因4年前一次修法不明確，讓狼師有漏洞可鑽，傳出有狼師打算以「委員會組成不合法，因此解聘案也無效」為由，意圖申請回到校園。

因此，為避免徒增爭議，立院三讀民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾提案，將調查小組得全部外聘的規定明定於條文中，並溯及既往。

性平法 狼師 性侵

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