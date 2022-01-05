酒駕修法列臨時會議程 江啟臣籲執法與修法雙管齊下

立法院臨時會議程確定納入酒駕防制相關修法。國民黨立委江啟臣今天指出，臨時會納入討論只是第一步，酒駕防制仍需要全方位式的改革。以目前酒駕案件3至4成是再犯者、6至7成是新犯者的數據來看，他提出三大建議方向，包括嚇阻未曾酒駕者、教育初犯者，以及嚴懲再犯者。

江啟臣指出，首先，政府應先嚴格執法，嚇阻心存僥倖者，以近期高雄大執法後，每天查出67件酒駕的狀況來看，執法面絕對還能再加強。針對初犯者，可予以短期拘留、強迫接受防治教育，而非是累犯者才要，建立一套完整的教育防範機制，以降低再犯機率。

江啟臣說，針對再犯者，除加重刑責外，也應從客觀條件來預先防範，減少喝酒者接觸交通載具的可能。包括檢討當前有漏洞的酒精鎖制度，因為這項機制上路至今，竟只有4%的酒駕再犯者有裝設。

對此，他建議可比照歐美，未來新車強制要有酒精測試設備的接口，而再犯者名下車輛也必須限期加裝，不是現行規定等考照才須處理；並增加代吹者的刑責，不能只有罰鍰；以及仿效日本，連坐處罰車輛提供者，課予借車者審查責任。

江啟臣說，這些配套措施，就是要解決當前酒駕防制的核心問題－無照酒駕。只要減少無照酒駕的可能與件數，絕對就能減少酒駕肇事的傷亡數。每慢一天改革，就可能多一位酒駕受害者。去年底在高雄遭到撞擊的林姓父女3人，如今仍在醫院救治，希望各界在關懷酒駕議題的同時，也能幫忙加油打氣，捐助善款，幫林家度過難關。

江啟臣呼籲，年關將近，面對即將到來的酒駕高峰期，執政黨真的要超前部署，執法與修法雙管齊下，別再讓一個又一個的家庭破碎了。