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內科聯歡晚會 蔡英文拜託老闆加薪柯文哲唱「囚鳥」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會。記者林澔一／攝影
蔡英文總統今天出席內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會。記者林澔一／攝影

內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會，蔡英文總統親臨致詞。蔡總統提到，去年全世界都受到疫情影響，台灣經濟還是拚出好成績，非常不容易，如果各位老闆去年營收不錯，要記得幫員工加薪。這段話也受到台下熱烈掌聲。台北市長柯文哲則在蔡總統離場後才到場，並上台獻唱了「囚鳥」一曲，引發現場記者聯想。

今天活動為了防疫，主辦單位在蔡總統致詞時，要求大家戴上口罩並停止用餐，現場還有行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、無任所大使林佳龍及立委高嘉瑜、羅致政等人出席。

蔡總統說，很高興在2022年的開始，可以來到內科協會的歲末聯歡晚會，去年一整年，感謝大家團結合作，台灣度過了許多挑戰，感謝產業先進共同努力，在經濟方面拚出亮眼成績，今年的經濟成長率，希望能夠在所有數據出來後，可以有個好的數據來向大家報告，也期待去年經濟成長率能超過6％，大家也可以看到，現在股市超過1萬8000點，是有史以來最好的紀錄。

蔡總統說，大內湖科技園區是全台灣第一座由民間開發投資，再由政府放寬進駐產業項目，進而發展出來的都會型科技園區，內科匯集了相當豐沛的資金、技術及人才，近五年來的營業額也以每年平均30％成長，是國內重要的產業重鎮，目前有6700多家企業進駐，很多是在世界知名的台灣企業，都把營運總部設在內科，包括光寶、仁寶、友達、鴻海、台達電等，這些企業是國內資通訊、數位科技產業龍頭，也是台灣發展物聯網產業的關鍵推手。

蔡總統也說，最後還有一件事情要拜託，去年全世界都受到疫情影響，台灣經濟還是拚出好成績，非常不容易，「如果各位老闆去年營收不錯，要記得幫我們的員工加薪，讓大家可以更有力氣繼續打拚，今年政府也會跟民間一起努力，讓台灣發展越來越好，祝大家虎年行大運。」蔡總統致詞結束後，協會理監事也上台與蔡總統合影。

接著柯文哲到場，致詞非常簡短，他說，內科有任何問題，請聯絡台北市政府產業局，都會盡力幫大家辦好；要解決內科交通問題，最後還是要環狀線才能根本解決，在此之前「是小針美容，不要讓它變壞」。隨後他獻唱兩首歌，台語歌「堅持」及國語歌「囚鳥」，並逐桌敬酒。敬酒輪到媒體桌時，記者問柯，為什麼要唱囚鳥，感覺被困在台北市嗎？柯只搖手回答：「我很喜歡那首歌。」

高嘉瑜上台時則感謝大家最近的關愛，她也說，大家都希望她能唱歌，但她還在療傷止痛，她也提到，內科的交通問題有賴柯市長好好解決，內科讓大家知道，世界不是只看到台灣有台積電，內科有很多新創企業需要大家關注跟資源支持。

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