內科聯歡晚會 蔡英文拜託老闆加薪柯文哲唱「囚鳥」

內湖科技園區發展協會今天晚上在圓山大飯店舉辦20周年慶暨歲末聯歡晚會，蔡英文總統親臨致詞。蔡總統提到，去年全世界都受到疫情影響，台灣經濟還是拚出好成績，非常不容易，如果各位老闆去年營收不錯，要記得幫員工加薪。這段話也受到台下熱烈掌聲。台北市長柯文哲則在蔡總統離場後才到場，並上台獻唱了「囚鳥」一曲，引發現場記者聯想。

今天活動為了防疫，主辦單位在蔡總統致詞時，要求大家戴上口罩並停止用餐，現場還有行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、無任所大使林佳龍及立委高嘉瑜、羅致政等人出席。

蔡總統說，很高興在2022年的開始，可以來到內科協會的歲末聯歡晚會，去年一整年，感謝大家團結合作，台灣度過了許多挑戰，感謝產業先進共同努力，在經濟方面拚出亮眼成績，今年的經濟成長率，希望能夠在所有數據出來後，可以有個好的數據來向大家報告，也期待去年經濟成長率能超過6％，大家也可以看到，現在股市超過1萬8000點，是有史以來最好的紀錄。

蔡總統說，大內湖科技園區是全台灣第一座由民間開發投資，再由政府放寬進駐產業項目，進而發展出來的都會型科技園區，內科匯集了相當豐沛的資金、技術及人才，近五年來的營業額也以每年平均30％成長，是國內重要的產業重鎮，目前有6700多家企業進駐，很多是在世界知名的台灣企業，都把營運總部設在內科，包括光寶、仁寶、友達、鴻海、台達電等，這些企業是國內資通訊、數位科技產業龍頭，也是台灣發展物聯網產業的關鍵推手。

蔡總統也說，最後還有一件事情要拜託，去年全世界都受到疫情影響，台灣經濟還是拚出好成績，非常不容易，「如果各位老闆去年營收不錯，要記得幫我們的員工加薪，讓大家可以更有力氣繼續打拚，今年政府也會跟民間一起努力，讓台灣發展越來越好，祝大家虎年行大運。」蔡總統致詞結束後，協會理監事也上台與蔡總統合影。

接著柯文哲到場，致詞非常簡短，他說，內科有任何問題，請聯絡台北市政府產業局，都會盡力幫大家辦好；要解決內科交通問題，最後還是要環狀線才能根本解決，在此之前「是小針美容，不要讓它變壞」。隨後他獻唱兩首歌，台語歌「堅持」及國語歌「囚鳥」，並逐桌敬酒。敬酒輪到媒體桌時，記者問柯，為什麼要唱囚鳥，感覺被困在台北市嗎？柯只搖手回答：「我很喜歡那首歌。」

高嘉瑜上台時則感謝大家最近的關愛，她也說，大家都希望她能唱歌，但她還在療傷止痛，她也提到，內科的交通問題有賴柯市長好好解決，內科讓大家知道，世界不是只看到台灣有台積電，內科有很多新創企業需要大家關注跟資源支持。