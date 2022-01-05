自諷輔選柯文哲是黑歷史被回嗆 林靜儀：不需要口水

台中市第二選區立委補選，台北市長柯文哲意外捲入戰局。民進黨候選人林靜儀說幫柯文哲輔選是她的黑歷史，柯今被問及此事，左批民進黨，右嗆林靜儀失言不會比他少。林說，柯市長說我翻臉不認人，他會不會弄錯了？會不會他比較翻臉不認人？現在中二選區不需要口水，不需要跟柯市長口水來、口水去的。他要跟誰巧遇、吃飯，我們都沒有意見。

柯文哲爸媽柯承發、何瑞英昨天在沙鹿拜拜「巧遇」顏寬恒，並共進午餐引風波，柯媽批林靜儀「整天在罵我兒子」、「赤牙牙」，林靜儀昨表示，之前還幫柯輔選過，這是她的黑歷史。

柯文哲今反嗆民進黨，「以前要利用我打敗國民黨，就捧我，現在阻礙他們吃香喝辣，就往死裡打」，並嗆林靜儀曾說後避孕丸等失言不會少，她質疑台北市防疫，根本違反醫師知識。